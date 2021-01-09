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    Ярослава Магучих з молодіжним світовим рекордом виграла «Різдвяні старти»

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    Ярослава Магучих з тренеркою Тетяною Степановою - Ярослава Магучих з молодіжним світовим рекордом виграла «Різдвяні старти»
    Ярослава Магучих з тренеркою Тетяною Степановою
    Світлина - Фейсбук Тетяни Степанової

    Юлію Левченко Ярослава перевершила на сім сантиметрів

    Віце-чемпіонка світу-2019 Ярослава Магучих стала переможницею традиційних, 26-х за ліком «Різдвяних стартів», які відбувалися у Києві сьогодні, 9 січня.

    Ярослава перемогла в топовій за світовими мірками суперечці зі стрибків у висоту іншу срібну призерку світової першості, але 2017 року, Юлію Левченко.

    Магучих стала першою з повторенням особистого рекорду для змагань у приміщеннях – 2,02 метри. Вперше Ярослава підкорила планку на цій висоті рік тому на змаганнях із серії World Athletics Indoor Tour у німецькому Карлсруе і то у виконанні ще 18-річної українки був світовий рекорд для молоді.

    Левченко зараз у Києві стала другою з результатом 1,95 м. Третє місце посіла Ірина Геращенко – 1,92 м.

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    Теги: Юлія Левченко стрибки у висоту легка атлетика рекорд Ярослава Магучих Тетяна Степанова Ірина Геращенко (легкоатлетка)
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