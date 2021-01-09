Ярослава Магучих з молодіжним світовим рекордом виграла «Різдвяні старти»

Юлію Левченко Ярослава перевершила на сім сантиметрів

Віце-чемпіонка світу-2019 Ярослава Магучих стала переможницею традиційних, 26-х за ліком «Різдвяних стартів», які відбувалися у Києві сьогодні, 9 січня.

Ярослава перемогла в топовій за світовими мірками суперечці зі стрибків у висоту іншу срібну призерку світової першості, але 2017 року, Юлію Левченко.

Магучих стала першою з повторенням особистого рекорду для змагань у приміщеннях – 2,02 метри. Вперше Ярослава підкорила планку на цій висоті рік тому на змаганнях із серії World Athletics Indoor Tour у німецькому Карлсруе і то у виконанні ще 18-річної українки був світовий рекорд для молоді.

Левченко зараз у Києві стала другою з результатом 1,95 м. Третє місце посіла Ірина Геращенко – 1,92 м.