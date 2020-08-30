  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Чемпіонат України з легкої атлетики: злива особистих рекордів і подружні перемоги

    • ГЛАВКОМ
    • Розсилка
    Аліна Шух позначила своє лідерство в жіночому багатоборстві - Чемпіонат України з легкої атлетики: злива особистих рекордів і подружні перемоги
    Аліна Шух позначила своє лідерство в жіночому багатоборстві
    Світлина - Дмитро Вакулка, ФЛАУ

    У заключний день турніру обійшлося без сенсацій

    На луцькому стадіоні «Авангард» сьогодні, 30 серпня, завершився чемпіонат України з легкої атлетики, який попередньо мав відбуватися в червні і бути відбірним на Олімпійські ігри в Токіо. Але у зв’язку з пандемією коронавірусу перенесли і Олімпіаду, і всі внутрішні змагання.

    Чемпіонат України стартував у суботу, 29 серпня і в стартовий день подарував кілька вельми цікавих результатів. Проте основні з точки зору зіркового представництва дисципліни все ж були притримані на неділю.

    Переможним виявилося повернення після на велику арену титулованого десятиборця, бронзового призера чемпіонату світу-2009 Олексія Касьянова з Запоріжжя. Спортсмен, який 26 серпня відсвяткував 35-річчя, переміг із сумою 7716 очок. Олексій був абсолютно найкращим у восьми з десяти видів десятиборства, крім стрибків з жердиною та метання списа.

    kasianov0_2020
    Олексій Касьянов встиг відновити форму після чисельних травм

    А ось дружина Олексія Касьянова, чемпіонка світу-2013 Ганна Касьянова поступилася в семиборстві чемпіонці світу серед юніорів, представниці Київщини Аліні Шух. Сума переможниці – 6215, Касьянова зібрала 5962 очки. Ганна перемогла в бігу на 100 м з бар’єрами і 200-метрівці, але в решті п’яти видів (стрибки у висоту і довжину, штовханні ядра, метанні списа і бігу на 800 м) найкращий результат мала Шух.

    Бронзова призерка Олімпіади-2012 Анна Рижикова з Дніпра виграла з особистим рекордом 51,70 сек. протистояння з бігу на 400 м. Другою теж із найкращим результатом у кар’єрі – 51,84 сек. – стала запоріжанка Катерина Климюк. Бронзу здобула інша призерка Ігор-2012 у Лондоні донеччанка Аліна Логвиненко – 52,62 сек.

    Натомість у чоловіків 400-метрівку трохи несподівано, випередивши фаворитів, Данила Даниленка з Волині й донеччанина Олексія Позднякова, виграв 20-річний сумчанин Олександр Погорілко. Він переміг з особистим рекордом – 46,77 сек.

    Призерка двох чемпіонатів Європи Ольга Ляхова з Полтавщини прогнозовано стала чемпіонкою з бігу на 800 м. Її результат – 2.03,49. У чоловіків 800-метрівку виграв волинянин Євген Гуцол, який з часом 1.49,17 всього на дев’ять сотих секунди випередив свого головного опонента, буковинця Олега Миронця.

    hutsol-myronets0
    Олег Миронець проти Євгена Гуцола - класичне протистояння на 800-метрівці

    Вельми очікуваним було протистояння між донеччанином Сергієм Смеликом і миколаївцем Олександром Соколовим на 200-метрівці. Дистанцію вдвічі коротшу днем раніше виграв Соколов, а сьогодні Смелик реваншувався. Він переміг з результатом 21 секунда рівно, а Олександр, подолавши дистанцію за 21,12 сек., встановив особистий рекорд. В жінок у бігу на 200 м чемпіонкою стала киянка Тетяна Мельник. Її результат – 23,59 секунди.

    У чоловічих стрибках у висоту за відсутності чемпіона світу-2013 Богдана Бондаренка, який сьогодні святкує 31-річчя, виграв торішній переможець Діамантової ліги Андрій Проценко з Херсонщини. Його результат – 2,30 м. Натомість у жінок елітних світових стрибунок у висоту (віце-чемпіонок світу Ярослави Магучих, Юлії Левченко, а також Ірини Геращенко) на цьому чемпіонаті країни не було взагалі. За їх відсутності Оксана Окунєва з Миколаївщини з результатом 1,92 м на шість сантиметрів випередила донеччанку Юлію Чумаченко.

    Змагання чоловіків з потрійного стрибка виграв з особистим рекордом 16,18 м 24-річний донеччанин Ігор Гончар. У жінок за відсутності чемпіонки світу-2011, народної депутатки Ольги Саладухи в цій дисципліні перемогла з результатом 13,40 м харків’янка Ірина Піменова.  

    Чемпіоном з бігу на 400 м з бар’єрами серед чоловіків став з особистим рекордом 50,60 сек. Дмитро Романюк з Рівненщини. У жінок в цій дисципліні перемогла донеччанка Вікторія Ткачук – 55,60 сек.

    Найкращим серед метальників списа став киянин Олександр Ничипорук – 72,36 м. У жінок-списометальниць перемогла Олександрова дружина Тетяна Ничипорук (Фетіскіна), яка в найкращій спробі показала результат 54,03 м.

    Дистанцію 5000 м у жінок виграла харків’янка Юлія Шматенко – 15.49,59; у чоловіків – житомирянин Василь Коваль – 14.07,92.

    Цікаво, що чемпіонат України відвідав колишній міністр спорту в уряді Азарова, ексреґіонал Равіль Сафіуллін, який буде опонувати чинному президенту Федерації легкої атлетики України Ігореві Гоцулу на виборах очільника ФЛау, які відбудуться 10 жовтня у Дніпрі.

    Світлини Дмитра Вакулки, ФЛАУ

    Читайте також: Олімпійська призерка Ірина Ліщинська: Дії керівництва Федерації легкої атлетики – шкідництво
    чемпіонат України Ганна Касьянова Андрій Проценко Оксана Окунєва стрибки у висоту легка атлетика потрійний стрибок Аліна Шух Ольга Ляхова Анна Рижикова Олег Миронець Аліна Логвиненко Євген Гуцол Данило Даниленко Тетяна Мельник Олексій Поздняков Сергій Смелик Олексій Касьянов Катерина Климюк Юлія Чумаченко Олександр Соколов Олександр Ничипорчук Тетяна Фетіскіна Юлія Шматенко Василь Коваль Ігор Гончар Дмитро Романюк метання списа Вікторія Ткачук Равіль Сафіуллін Олександр Погорілко Ірина Піменова
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ