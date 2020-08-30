Чемпіонат України з легкої атлетики: злива особистих рекордів і подружні перемоги

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Аліна Шух позначила своє лідерство в жіночому багатоборстві Світлина - Дмитро Вакулка, ФЛАУ

У заключний день турніру обійшлося без сенсацій

На луцькому стадіоні «Авангард» сьогодні, 30 серпня, завершився чемпіонат України з легкої атлетики, який попередньо мав відбуватися в червні і бути відбірним на Олімпійські ігри в Токіо. Але у зв’язку з пандемією коронавірусу перенесли і Олімпіаду, і всі внутрішні змагання.

Чемпіонат України стартував у суботу, 29 серпня і в стартовий день подарував кілька вельми цікавих результатів. Проте основні з точки зору зіркового представництва дисципліни все ж були притримані на неділю.

Переможним виявилося повернення після на велику арену титулованого десятиборця, бронзового призера чемпіонату світу-2009 Олексія Касьянова з Запоріжжя. Спортсмен, який 26 серпня відсвяткував 35-річчя, переміг із сумою 7716 очок. Олексій був абсолютно найкращим у восьми з десяти видів десятиборства, крім стрибків з жердиною та метання списа.

Олексій Касьянов встиг відновити форму після чисельних травм

А ось дружина Олексія Касьянова, чемпіонка світу-2013 Ганна Касьянова поступилася в семиборстві чемпіонці світу серед юніорів, представниці Київщини Аліні Шух. Сума переможниці – 6215, Касьянова зібрала 5962 очки. Ганна перемогла в бігу на 100 м з бар’єрами і 200-метрівці, але в решті п’яти видів (стрибки у висоту і довжину, штовханні ядра, метанні списа і бігу на 800 м) найкращий результат мала Шух.

Бронзова призерка Олімпіади-2012 Анна Рижикова з Дніпра виграла з особистим рекордом 51,70 сек. протистояння з бігу на 400 м. Другою теж із найкращим результатом у кар’єрі – 51,84 сек. – стала запоріжанка Катерина Климюк. Бронзу здобула інша призерка Ігор-2012 у Лондоні донеччанка Аліна Логвиненко – 52,62 сек.

Натомість у чоловіків 400-метрівку трохи несподівано, випередивши фаворитів, Данила Даниленка з Волині й донеччанина Олексія Позднякова, виграв 20-річний сумчанин Олександр Погорілко. Він переміг з особистим рекордом – 46,77 сек.

Призерка двох чемпіонатів Європи Ольга Ляхова з Полтавщини прогнозовано стала чемпіонкою з бігу на 800 м. Її результат – 2.03,49. У чоловіків 800-метрівку виграв волинянин Євген Гуцол, який з часом 1.49,17 всього на дев’ять сотих секунди випередив свого головного опонента, буковинця Олега Миронця.

Олег Миронець проти Євгена Гуцола - класичне протистояння на 800-метрівці

Вельми очікуваним було протистояння між донеччанином Сергієм Смеликом і миколаївцем Олександром Соколовим на 200-метрівці. Дистанцію вдвічі коротшу днем раніше виграв Соколов, а сьогодні Смелик реваншувався. Він переміг з результатом 21 секунда рівно, а Олександр, подолавши дистанцію за 21,12 сек., встановив особистий рекорд. В жінок у бігу на 200 м чемпіонкою стала киянка Тетяна Мельник. Її результат – 23,59 секунди.

У чоловічих стрибках у висоту за відсутності чемпіона світу-2013 Богдана Бондаренка, який сьогодні святкує 31-річчя, виграв торішній переможець Діамантової ліги Андрій Проценко з Херсонщини. Його результат – 2,30 м. Натомість у жінок елітних світових стрибунок у висоту (віце-чемпіонок світу Ярослави Магучих, Юлії Левченко, а також Ірини Геращенко) на цьому чемпіонаті країни не було взагалі. За їх відсутності Оксана Окунєва з Миколаївщини з результатом 1,92 м на шість сантиметрів випередила донеччанку Юлію Чумаченко.

Змагання чоловіків з потрійного стрибка виграв з особистим рекордом 16,18 м 24-річний донеччанин Ігор Гончар. У жінок за відсутності чемпіонки світу-2011, народної депутатки Ольги Саладухи в цій дисципліні перемогла з результатом 13,40 м харків’янка Ірина Піменова.

Чемпіоном з бігу на 400 м з бар’єрами серед чоловіків став з особистим рекордом 50,60 сек. Дмитро Романюк з Рівненщини. У жінок в цій дисципліні перемогла донеччанка Вікторія Ткачук – 55,60 сек.

Найкращим серед метальників списа став киянин Олександр Ничипорук – 72,36 м. У жінок-списометальниць перемогла Олександрова дружина Тетяна Ничипорук (Фетіскіна), яка в найкращій спробі показала результат 54,03 м.

Дистанцію 5000 м у жінок виграла харків’янка Юлія Шматенко – 15.49,59; у чоловіків – житомирянин Василь Коваль – 14.07,92.

Цікаво, що чемпіонат України відвідав колишній міністр спорту в уряді Азарова, ексреґіонал Равіль Сафіуллін, який буде опонувати чинному президенту Федерації легкої атлетики України Ігореві Гоцулу на виборах очільника ФЛау, які відбудуться 10 жовтня у Дніпрі.

Світлини Дмитра Вакулки, ФЛАУ