Чемпіонат України з легкої атлетики: переконливі молотобійці, сенсація у бар’єристів і всі результати суботи

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Молотобійка Ірина Климець довела свій клас Світлина - Дмитро Вакулка, ФЛАУ

Виступи головних зірок заплановані на неділю

На стадіоні «Авангард» у Луцьку цими днями, 29-30 серпня, відбувається чемпіонат України з легкої атлетики. Сенсацій у перший змагальний день було обмаль. Але вони були.

Мабуть, найяскравішою в суботу була боротьба на стометрівках. У жінок з результатом 11,76 секунди перемогла чемпіонка ІІ Європейських ігор Яна Качур. Іншу киянку, свою подругу Тетяну Мельник вона випередила всього на чотири сотих секунди. Третьою з часом 11,96 сек. стала ще одна представниця столиці Ганна Чубковцова. Натомість у чоловіків миколаївець Олександр Соколов з результатом 10,47 сек. випередив донеччанина Сергія Смелика на шість сотих секунди. Третім фінішував Станіслав Коваленко – 10,65.

Яна Качур випереджає Тетяну Мельник на фініші стометрівки

Очікувано впевнено в секторі для метальниць молота тріумфувала волинянка Ірина Климець, котрій для перемоги було достатньо результату 71,71 м. Так само очікувано в боротьбі молотобійців-чоловіків першість виборов інший топовий український спортсмен, 19-річний Михайло Кохан. У своїй найкращій спробі юний дніпрянин запустив снаряд на 75,39 метра.

Михайло Кохан довів лідерство у змаганнях молотобійців

Також очікуваною була перемога в стрибках у довжину серед чоловіків харків’янина Ярослава Ісаченкова. Важливо те, що виграв він із особистим рекордом – 7,97 м.

Сенсаційним виявився чемпіон з бігу на 110 м з бар’єрами серед чоловіків. У зв’язку з дискваліфікацією фаворита цієї дисципліни Артема Шаматрина тріумфував з результатом 14,11 секунди інший киянин Віктор Солянов. А ось у жінок у цій дисципліні обійшлося без сюрпризів. Представниця Київщини Анна Плотицина перемогла, показавши час 13,35 секунди. Свою основну суперницю, киянку Ганну Чубковцову, чемпіонка випередила на 0,25 сек.

Анна Плотицина

У жіночому штовханні ядра найкращою виявилася Ольга Голодна з Київщини – 16,02 м. Серед чоловіків прогнозовано переміг чемпіон зимової першості України Ігор Мусієнко з Сумщини. Його результат – 19,48 м.

Харків’янин Микита Нестеренко з результатом 55,10 м знову став чемпіоном України з метання диска. В жінок у цій дисципліні теж перемогла багаторічна лідерка, 38-річна Наталія Семенова з Донеччини. Її чемпіонська спроба сягнула 54,67 м.

Чоловічі змагання зі стрибків з жердиною з повторенням особистого рекорду – 5,30 м – виграв дніпрянин Артур Бортников. У жінок очікувано перемогла харків’янка Марина Килипко. Вона підкорила планку на висоті 4,40 м і на 10 см випередила киянку Яну Гладійчук.

Марина Килипко

Найкращою з бігу на 1500 м серед жінок з особистим рекордом 4.21,67 львів’янка Орися Дем’янюк. Вона рівно на секунду випередила титулованішу харків’янку Анну Міщенко. У чоловіків найкращим на цій дистанції став представник Київщини Олег Каяфа – 3.46,31.

У бігу на 3000 м з перешкодами серед чоловіків виграв львів’янин Роман Ростикус – 9.07.10; у жінок – тернополянка Наталія Стребкова, яка перемогла з часом 10.01,77.

Зауважимо, що фінали за участю головних зірок української легкої атлетики заплановані на неділю. Також у другий змагальний день відбулися забіги серед учасників російсько-української війни.

Світлини Дмитра Вакулки, ФЛАУ