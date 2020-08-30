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    Чемпіонат України з легкої атлетики: переконливі молотобійці, сенсація у бар’єристів і всі результати суботи

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    Молотобійка Ірина Климець довела свій клас - Чемпіонат України з легкої атлетики: переконливі молотобійці, сенсація у бар’єристів і всі результати суботи
    Молотобійка Ірина Климець довела свій клас
    Світлина - Дмитро Вакулка, ФЛАУ

    Виступи головних зірок заплановані на неділю

    На стадіоні «Авангард» у Луцьку цими днями, 29-30 серпня, відбувається чемпіонат України з легкої атлетики. Сенсацій у перший змагальний день було обмаль. Але вони були.

    Мабуть, найяскравішою в суботу була боротьба на стометрівках. У жінок з результатом 11,76 секунди перемогла чемпіонка ІІ Європейських ігор Яна Качур. Іншу киянку, свою подругу Тетяну Мельник вона випередила всього на чотири сотих секунди. Третьою з часом 11,96 сек. стала ще одна представниця столиці Ганна Чубковцова. Натомість у чоловіків миколаївець Олександр Соколов з результатом 10,47 сек. випередив донеччанина Сергія Смелика на шість сотих секунди. Третім фінішував Станіслав Коваленко – 10,65.

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    Яна Качур випереджає Тетяну Мельник на фініші стометрівки

    Очікувано впевнено в секторі для метальниць молота тріумфувала волинянка Ірина Климець, котрій для перемоги було достатньо результату 71,71 м. Так само очікувано в боротьбі молотобійців-чоловіків першість виборов інший топовий український спортсмен, 19-річний Михайло Кохан. У своїй найкращій спробі юний дніпрянин запустив снаряд на 75,39 метра.

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    Михайло Кохан довів лідерство у змаганнях молотобійців

    Також очікуваною була перемога в стрибках у довжину серед чоловіків харків’янина Ярослава Ісаченкова. Важливо те, що виграв він із особистим рекордом – 7,97 м.

    Сенсаційним виявився чемпіон з бігу на 110 м з бар’єрами серед чоловіків. У зв’язку з дискваліфікацією фаворита цієї дисципліни Артема Шаматрина тріумфував з результатом 14,11 секунди інший киянин Віктор Солянов. А ось у жінок у цій дисципліні обійшлося без сюрпризів. Представниця Київщини Анна Плотицина перемогла, показавши час 13,35 секунди. Свою основну суперницю, киянку Ганну Чубковцову, чемпіонка випередила на 0,25 сек.

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    Анна Плотицина

    У жіночому штовханні ядра найкращою виявилася Ольга Голодна з Київщини – 16,02 м. Серед чоловіків прогнозовано переміг чемпіон зимової першості України Ігор Мусієнко з Сумщини. Його результат – 19,48 м.

    Харків’янин Микита Нестеренко з результатом 55,10 м знову став чемпіоном України з метання диска. В жінок у цій дисципліні теж перемогла багаторічна лідерка, 38-річна Наталія Семенова з Донеччини. Її чемпіонська спроба сягнула 54,67 м.

    Чоловічі змагання зі стрибків з жердиною з повторенням особистого рекорду – 5,30 м – виграв дніпрянин Артур Бортников. У жінок очікувано перемогла харків’янка Марина Килипко. Вона підкорила планку на висоті 4,40 м і на 10 см випередила киянку Яну Гладійчук.

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    Марина Килипко

    Найкращою з бігу на 1500 м серед жінок з особистим рекордом 4.21,67 львів’янка Орися Дем’янюк. Вона рівно на секунду випередила титулованішу харків’янку Анну Міщенко. У чоловіків найкращим на цій дистанції став представник Київщини Олег Каяфа – 3.46,31.

    У бігу на 3000 м з перешкодами серед чоловіків виграв львів’янин Роман Ростикус – 9.07.10; у жінок – тернополянка Наталія Стребкова, яка перемогла з часом 10.01,77.

    Зауважимо, що фінали за участю головних зірок української легкої атлетики заплановані на неділю. Також у другий змагальний день відбулися забіги серед учасників російсько-української війни.

    Світлини Дмитра Вакулки, ФЛАУ

    чемпіонат України Наталія Семенова метання диска легка атлетика Михайло Кохан Ірина Климець Микита Нестеренко Ігор Мусієнко Анна Плотицина Яна Качур Тетяна Мельник Сергій Смелик Артем Шаматрин Артур Бортников Ганна Чубковцова Ярослав Ісаченков Олександр Соколов Марина Килипко Ольга Голодна Станіслав Коваленко Олег Каяфа стрибки у довжину Яна Гладійчук Віктор Солянов Наталія Стребкова Орися Дем’янюк Роман Ростикус
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