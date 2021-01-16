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    Макгрегор підтвердив, що бій з Пак’яо відбудеться в 2021 році

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    Бій Менні Па'яо - Коннор Макґреґор - одна з найочікуваніших спортивних подій 2021 року - Макгрегор підтвердив, що бій з Пак’яо відбудеться в 2021 році
    Бій Менні Па'яо - Коннор Макґреґор - одна з найочікуваніших спортивних подій 2021 року
    Світлина - Boxing News

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    Колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях Конор Макґреґор підтвердив, що має намір зустрітися з чинним чемпіоном світу з боксу в напівсередній вазі Менні Пак’яо, який за роки кар’єри був чемпіоном світу в восьми різних вагових категоріях.

    «Знаю, що переговори про цей поєдинок інтенсифікувалися. Я в захваті від бою з Пак’яо і, схоже, він відбудеться в 2021 році. Коли саме? Не знаю.

    У нас беде розмова з Даною Вайтом і подивимося, до чого ми прийдемо. Я відкритий до всього, готовий до всього. Я виразно стану чемпіоном світу з боксу. Буде чудово, якщо це трапиться в сутичці з Пак’яо», - наводить слова ірландця The Sun.

    42-річний філіппінець Пак’яо (62-7-2, 39 КО) свій останній бій провів у липні 2019 року. Перемігши за очками американця Кіта Турмана, Менні здобув пояс чемпіона WBA Super у півсередній вазі.

    32-річний Макґреґор (22-4, 19 КО) повернувся в октаґон торік у січні, нокаутувавши американця Дональда Серроне. За два роки до того Конор зазнав дошкульної поразки від дагестанця Хабіба Нурмаґомедова.

    А в липні 2017-го ірландець бився з американцем Флойдом Мейвезером у найдорожчому бої в історії спорту (за правилами боксу). Ще до бою Мейвезеру гарантували гонорар в $ 100 млн, а Макґреґору - $ 30 млн. Обидва бійці в підсумку отримали в два з половиною рази більше: Мейвезер - $ 275 млн, а Макґреґор – приблизно $ 85 млн. Гонорар Мейвезера виявився в три рази вищим через його промоутерську участь в організації події та статусу «сторони А» в поєдинку (тобто він диктував умови). Макґреґор отримав частину доходу від другого промоутера – UFC, який заплатив ірландцеві трохи більше половини своєї частки, згідно з численними джерелами.

    Нагадаємо, 23 січня Конор Макґреґор очолить турнір UFC 257. Його суперником стане Дастін Пор’є.

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    Теги: бокс Конор МакГрегор UFC Флойд Мейвезер Дана Вайт Менні Пак’яо
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