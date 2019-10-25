У Росії погрожують судом скандальному шанувальнику Путіна



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Епатажна прес-конференція ірландського бійця ММА Конора Макгрегора викликала істерику в росіян

Відомий ірландський боєць ММА Конор Макгрегор спровокував черговий скандал. Цього разу в Москві.

У Росії бурхливу істерику викликали слова скандального бійця про Дагестан та дагестанців. Під час прес-конференції в Москві Макгрегор провокативно викликав на бій росіянина дагестанського походження Хабіба Нурмагомедова.

«Він б’ється лише з тими, кого може перемогти. Ми всі знаємо, хто такі дагестанці. Вони тікають та бояться. Хабіб такий самий», - передає слова Макгрегора Р-Спорт.

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Пізніше під готелем, у якому зупинився ірландець, зібралося кілька десятків дагестанців, які хотіли розібратися з кривдником. Згодом з’явилися новини з коментарями юристів, у яких ті вбачають у висловлюваннях ірландського бійця склад кримінального злочину.

Це вже не перший візит Макгрегора до Москви. Минулого року він там зустрічався з російським диктатором Путіним, про симпатії до я кого потім розповідав.

Перед теперішнім візитом до Росії Макгрегор дав прес-конференцію в Києві на запрошення одного з букмекерських операторів російського походження. За непідтвердженою інформацією, наразі ірландець спільно з партнерською букмекерською компанією розгортають рекламну кампанію майбутнього бою проти Нурмагомедова.