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    Гросмейстера-зрадника Станіслава Богдановича знайшли мертвим у Москві

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    Гросмейстер і його дівчина-шахістка Олександра знайдені мертвими в Москві - Гросмейстера-зрадника Станіслава Богдановича знайшли мертвим у Москві
    Гросмейстер і його дівчина-шахістка Олександра знайдені мертвими в Москві

    Український гросмейстер Станіслав Богданович і його дівчина-шахістка Олександра Вернигора знайдені мертвими в Москві

    Цю інформацію, більше схожу на дурнуватий жарт, з телеграм-каналів підтвердили кілька джерел, включаючи близьких Станіслава Богдановича.

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    За попередніми даними, причиною смерті пари став звеселяючий газ. Поруч з тілами знайдено повітряні кульки, які були наповнені закисом азоту.
    Тіла виявив батько дівчини, коли прийшов додому. За попередніми даними, причиною смерті пари став звеселяючий газ. Поруч з тілами знайдено повітряні кульки, які були наповнені закисом азоту.

    27-річний Богданович родом з Одеси, 18-річна Вернигора – з Одеської області. Останнім часом обидва жили в Москві.

    photo_2020-03-05_22-48-53Що цим хотів сказати Богданович?

    Про причини смерті не повідомляється, але з огляду на те, що Богданович за кілька днів до смерті показово хизувався, що грав за Росію, чим спровокував хвилю обурення в Україні, можна припустити, що людину просто використали куратори з російських спецслужб.

    смерть Станіслав Богданович
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