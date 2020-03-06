Гросмейстера-зрадника Станіслава Богдановича знайшли мертвим у Москві



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Гросмейстер і його дівчина-шахістка Олександра знайдені мертвими в Москві

Український гросмейстер Станіслав Богданович і його дівчина-шахістка Олександра Вернигора знайдені мертвими в Москві

Цю інформацію, більше схожу на дурнуватий жарт, з телеграм-каналів підтвердили кілька джерел, включаючи близьких Станіслава Богдановича.

За попередніми даними, причиною смерті пари став звеселяючий газ. Поруч з тілами знайдено повітряні кульки, які були наповнені закисом азоту.

Тіла виявив батько дівчини, коли прийшов додому. За попередніми даними, причиною смерті пари став звеселяючий газ. Поруч з тілами знайдено повітряні кульки, які були наповнені закисом азоту.

27-річний Богданович родом з Одеси, 18-річна Вернигора – з Одеської області. Останнім часом обидва жили в Москві.

Що цим хотів сказати Богданович?

Про причини смерті не повідомляється, але з огляду на те, що Богданович за кілька днів до смерті показово хизувався, що грав за Росію, чим спровокував хвилю обурення в Україні, можна припустити, що людину просто використали куратори з російських спецслужб.