Гросмейстер з Одеси цинічно хизується, що зіграв за Росію в шаховому матчі проти України



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Станіслав Богданович не вилазить із Росії Фото із соцмереж

Станіслав Богданович не приховує, що йому «за це задонатили»

Одеський гросмейстер Станіслав Богданович зіграв в інтернет-матчі Україна – РФ за російську команду. Зрозуміло, що це було образливо для представників української команди. Але гросмейстер Богданович пішов далі і цинічно виправдав такий свій крок на власній сторінці у «Фейсбуку».

«Зіграв за Росію в сьогоднішньому матчі з Україною на Chess.com. Свій матч вдалося виграти, - пише Богданович. - Відповідаю тим, хто не розуміє, чому я грав за Росію.

По-перше, мені за це задонатили. Я роблю тільки те, що краще для бізнесу. Поки не було донатів, я чесно не грав ні за кого.

По-друге, я зараз перебуваю в Росії. Було б негарно, будучи гостем, виступати проти тих, хто чинить привітний прийом. Це просто данина поваги.

І третє. Вважаю, що таким чином я вніс свій скромний внесок у мир між нашими країнами. Пора вже нам схаменутися і зупинити цю міжусобицю. Можливо, якщо б кожен з нас всього по одному разу зіграв за Росію, то будь-який конфлікт вже був би вичерпаний.

Пропоную кожному українцеві і кожному росіянину, хто це прочитає, надіслати в коменти «обнімашкти» на знак нашої вічної дружби і братерства. Тільки так буде правильно. Тільки так буде добре».

Варто пригадати гросмейстерові Богдановичу, що наслідком «міжусобиці» стали смерті понад десяти тисяч українців – мирних громадян і тих, хто боронить наші східні кордони від тих, з ким, на думку шахіста, у нас «вічна дружба і братерство».