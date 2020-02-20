Президент Федерації біатлону України на «Раша Тудей» захистився за російського допінгіста
Володимир Бринзак перестав приховувати свою прихильність до Росії
Президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак останнім часом популярна в ЗМІ країни-окупанта персона. Не встигли відгомоніти пристрасті навколо висловлювань Володимира Михайловича про «політиків, які всіх нас розсварили», як одіозний чиновник накинув нову порцію аналітики в коментарі «Раша Тудей».
На цей раз Бринзак відреагував на критику з уст олімпійського чемпіона шведа Себастьяна Самуельссона на адресу російського біатлоніста Алєксандра Лоґінова. Після перемоги росіянина в спринтерській гонці на чемпіонаті світу в Антерсельві швед згадав про допінгове минуле Алєксандра і відмовився привітати того з перемогою. Самуельссон також підкреслив, що «Росії взагалі не повинно бути на чемпіонаті світу».
«Те, що Самуельссон не показує результату, його смикає. Це повинен вирішувати комітет з етики. Виходить, одного можна дискваліфікувати, а іншого немає. Але є ж правила», - наводить слова Бринзака один із найгрізніших засобів російської пропаганди.
Нагадаємо, що також Бринзак нещодавно визнав, що український біатлон фінансується на світовому рівні.