«Манчестер Сіті» продовжив контракт з тренером Гвардіолою: подробиці угоди

Нова угода сторін розрахована до літа 2025 року

«Манчестер Сіті» на своєму офіційному сайті оголосив про пролонгацію контракту з головним тренером Хосепом Гвардіолою. Нова угода сторін розрахована до літа 2025 року.

Пролонгацію контракту з Гвардіолою прокоментував голова «Манчестер Сіті» Халдун Халіфа Аль Мубарак.

«Я радий, що подорож Пепа з «Манчестер Сіті» продовжиться. Він уже зробив дуже великий внесок у успіх і структуру нашого клубу. Цікаво уявити, що нас чекає попереду, враховуючи енергію, спортивний голод та амбіції, які Гвардіоли все ще присутні. Під його керівництвом наша перша команда досягла дуже багато, постійно граючи та розвиваючись у футбольному стилі «Сіті», яким захоплюються у всьому світі», – наводить слова Аль Мубарака прес-служба клубу.

Нагадаємо, 51-річний фахівець працює в англійському клубі з 2016 року. Під керівництвом Гвардіоли «Сіті» виграв 11 трофеїв: чотири чемпіонати Англії, Кубок Англії, чотири Кубки англійської ліги та два Суперкубки Англії. Також іспанець виводив «містян» у фінал Ліги чемпіонів – 2020/2021, де клуб поступився «Челсі» (0:1).

Раніше повідомлялось, що нападник Кріштіану Роналду розірвав контракт з «Манчестер Юнайтед».