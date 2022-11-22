Зірковий Кріштіану Роналду покинув «Манчестер Юнайтед»

Португалець протягом двох періодів в англійському клубі забив 145 голів у 346 матчах

«Манчестер Юнайтед» оголосив, що Кріштіану Роналду залишив клуб. Сторони розірвали угоду за обопільною згодою. Про це повідомляє офіційний сайт «Манчестер Юнайтед».

37-річний португалець протягом двох періодів в англійському клубі забив 145 голів у 346 матчах.

«Клуб дякує Роналду за його величезний внесок та бажає йому та його сім’ї всього найкращого в майбутньому.

Усі в «Манчестер Юнайтед» зосереджені на продовженні прогресу команди під керівництвом Еріка тен Гаґа та спільній роботі для досягнення успіху на полі», – сказано в заяві «Юнайтед».

Раніше повідомлялось, що футболісти «Манчестер Юнайтед» не бажають повернення Роналду після мундіалю.

Влітку 2021 року Роналду повернувся в «Манчестер Юнайтед», підписавши дворічну угоду. Раніше він виступав за «червоних дияволів» у період 2003-2009 років.

Загалом Кріштіану провів 346 матчів за «Манчестер Юнайтед» та забив 145 голів. Разом з англійським клубом португалець тричі ставав чемпіоном Англії, а також виграв Лігу чемпіонів у сезоні 2007/08.

Зараз Роналду знаходиться у розташуванні збірної Португалії в Катарі, де проходить Чемпіонат світу-2022. Команда Фернанду Сантуша на світовій першості зіграє у групі «H» з Уругваєм, Ганою та Південною Кореєю.