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«Мене зробили білою вороною»: Роналду – про конфлікт в «Манчестер Юнайтед»

Юрій Лящук
glavcom.ua
«Мене зробили білою вороною»: Роналду – про конфлікт в «Манчестер Юнайтед»
Роналду не відчуває підтримки в команді
фото: Instagram Роналду

Кріштіану Роналду розкритикував тренерів «Манчестер Юнайтед» Ральфа Рангніка та Еріка тен Гаґа

Кріштіану Роналду звинувачують у всіх проблемах манчестерського клубу. The Sun опублікував ключові фрази з розмови з 37-річним португальцем, в якій він, зокрема, розказав про критику стосовно нього.

«Я почуваюся зрадженим через те, як зі мною повелися в «Манчестер Юнайтед». Я роздратований тим, що мене зробили білою вороною, яку звинувачують у всьому, що пішло не так у клубі, та активно витісняють», – сказав Роналду.

Також Кріштіану розказав про трьох тренерів, з якими працював в «Манчестер Юнайтед» після повернення в клуб. Він сказав, що Оле-Гуннар Сульшер викликає в нього тільки повагу, а от Ральфа Рангніка та Еріка тен Гаґа розкритикував. Рангнік до «Манчестер Юнайтед» не був головним тренером понад 10 років.

«Якщо ти навіть не тренер, як ти збираєшся бути босом в «Манчестер Юнайтед»? Я навіть ніколи не чув про Рангніка.

Я не поважаю тен Гаґа, тому що він не виявляє поваги до мене. Якщо ви не будете поважати мене, я ніколи не буду поважати вас», – сказав португалець.

Також футболіст прокоментував висловлювання Вейна Руні про нього.

«Я не знаю, чому він так мене критикує. Можливо, тому що він завершив кар’єру, а я все ще граю на високому рівні. Я не скажу, що виглядаю краще за нього, але це правда», – додав Роналду.

Розказав гравець й про повернення в «Юнайтед».

«Я слідував своєму серцю. Алекс Фергюсон сказав мені: «Ти не можеш перейти в «Манчестер Сіті», а я відповів: «Добре, бос».

Прогрес був нульовим. З того часу, як сер Алекс пішов, я не бачу ніяких змін у клубі. Нічого не змінилося. Вболівальники повинні знати правду. Я хочу найкращого для клубу. Ось чому я повернувся в «Манчестер Юнайтед».

Але є деякі речі, які не допомагають нам вийти на вищий рівень, як «Сіті», «Ліверпуль», а зараз навіть «Арсенал». Клуб такого розміру повинен бути вершиною дерева, але, на жаль, це не так.

Як сказав Пікассо, ви повинні знищити це, щоб відновити (точна цитата художника: «Кожен акт створення – це перш за все акт руйнування» – Прим.). І якщо вони починають з мене, для мене це не проблема.

Я люблю «Манчестер Юнайтед», я люблю вболівальників, вони завжди на моєму боці. Але якщо вони хочуть зробити все по-іншому, вони повинні змінити багато-багато речей.

Фергюсон краще за будь-кого знає, що клуб не на тому шляху, на який він заслуговує. Він знає. Всі знають. Люди, які цього не бачать, вони просто не хочуть бачити, вони сліпі.

Вболівальники – найважливіші у футболі. Ви граєте для них. Вони завжди на моєму боці. Кожного разу, коли я виходжу на вулицю, коли я гуляю на вулиці, вболівальники підходять до мене, вони цінують те, що я роблю для футболу. Вболівальники для мене – це все, ось чому я даю це інтерв’ю. Я вважаю, що це правильний час, щоб висловити свою думку», – сказав Роналду.

Раніше повідомлялось, що Роналду наближається до розірвання контракту з «Ман Юнайтед».

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Теги: ФК Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду

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