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В які клуби може перейти зірковий Роналду? Стали відомі несподівані варіанти

Юрій Лящук
glavcom.ua
В які клуби може перейти зірковий Роналду? Стали відомі несподівані варіанти
Гравець може продовжити кар'єру в чемпіонаті Саудівської Аравії
фото із соцмереж

Португалець має варіанти з «Ньюкаслом» та «Аль-Насром»

Нападник Кріштіану Роналду розірвав контракт з «Манчестер Юнайтед». Гравець може продовжити кар'єру в Англії або перейти у чемпіонат Саудівської Аравії – варіант, який він дуже серйозно розглядає. Про це повідомляє Marca.

Португалець має варіанти з «Ньюкаслом» та «Аль-Насром» – обидва належать спадковому принцу Саудівської Аравії Мухаммеду ібн Салману.

Раніше повідомлялось, що Кріштіану Роналду може стати одноклубником Мессі у французькому гранді.

Також з'явилась інформація, що футболісти «Манчестер Юнайтед» не бажають повернення Роналду після мундіалю.

Влітку 2021 року Роналду повернувся в «Манчестер Юнайтед», підписавши дворічну угоду. Раніше він виступав за «червоних дияволів» у період 2003-2009 років.

Загалом Кріштіану провів 346 матчів за «Манчестер Юнайтед» та забив 145 голів. Разом з англійським клубом португалець тричі ставав чемпіоном Англії, а також виграв Лігу чемпіонів у сезоні 2007/08.

Зараз Роналду знаходиться у розташуванні збірної Португалії в Катарі, де проходить Чемпіонат світу-2022. Команда Фернанду Сантуша на світовій першості зіграє у групі «H» з Уругваєм, Ганою та Південною Кореєю.

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Теги: Кріштіану Роналду ФК «Ньюкасл Юнайтед» НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Аль-Наср»

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