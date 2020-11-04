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    «Манчестер Юнайтед» зазнав сенсаційної поразки в Лізі чемпіонів (відео)

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    Боснієць Едін Бішча - головний герой зустрічі в Стамбулі - «Манчестер Юнайтед» зазнав сенсаційної поразки в Лізі чемпіонів (відео)
    Боснієць Едін Бішча - головний герой зустрічі в Стамбулі
    Світлина - Soccerstand

    Манкуніанці поступилися в Туреччині

    Англійський «Манчестер Юнайтед» зазнав сенсаційної поразки в матчі третього туру групового турніру Ліги чемпіонів. У Стамбулі команда Уле-Ґунара Сульшера програла місцевому «Істамбулу Башакшехір».

    Гості пропустили два голи в першому таймі. На 13-й хвилині рахунок з передачі Едіна Бішчі відкрив Демба Ба, а на 40-й подвоїв перевагу господарів уже сам Бішча.

    Єдине, на що спромоглися манкуніанці в решту часу – гол престижу від Антоні Марсьяля на 43-й хвилині.

    Для «Ман Юнайтед» ця поразка – перша в поточному груповому турнірі після двох перемог. «Істамбул Башакшехір» має по три пункти разом із «Парі Сен-Жермен» і «Ляйпціґом», які в ці хвилини грають між собою.

    Ще в одному матчі Ліги чемпіонів, який розпочався в середу, 4 листопада, о 20:00, російський «Зеніт» у Санкт-Петербурзі розійшовся миром з італійським «Лаціо». Господарі відкрили рахунок зусиллями Алєксандра Єрохіна на 32-й хвилині. Римляни відігралися на 82-й хвилині завдяки голу Феліпе Кайседо. Забив еквадорець з-під донецького оборонця Ярослава Ракицького.

    «Лаціо» в цій групі з п’ятьма очками лідирує, а «Зеніт» з очком квартет замикає. «Брюґґе» (4 очки) і дортмундська «Боруссія» (3) в ці хвилини грають між собою.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга чемпіонів Ярослав Ракицький ФК Манчестер Юнайтед ФК Лаціо Феліпе Кайседо ФК Зеніт ФК «Істамбул Башакшехір» Едін Бішча Антоні Марсьяль Алєксандр Єрохін
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