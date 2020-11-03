«Шахтар» у Києві зазнав рекордної поразки в Лізі чемпіонів (відео)

«Гірників» розтрощила ґладбахська «Боруссія»

Донецький «Шахтар» програв у матчі третього туру групового турніру Ліги чемпіонів.

«Гірники» побили відразу два клубних рекорди.

Команда Ріната Ахметова програла 0:6 у Києві менхенґладбахській «Боруссії» і тим самим зазнала рекордної в історії єврокубкової поразки в домашньому матчі. Звісно, умовно домашньому, але все ж.

Крім того, ця поразка – рекордна для «Шахтаря» в групових турнірах Ліги чемпіонів. Для того, щоб повторити абсолютний клубний рекорд «Шахтаря», «Боруссії» забракло лише голу. П’ять років тому в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів «гірники» під керівництвом Мірчі Луческу програли німецькій «Баварії» 0:7.

«Шахтар» (Донецьк, Україна) – «Боруссія» (Менхенґладбах, Німеччина) – 0:6

Голи: 0:1 – Алессан Плеа (8). 0:2 – Валерій Бондар (17, автогол). 0:3 – Алессан Плеа (26). 0:4 – Ремі Бенсебаїні (44). 0:5 – Ларс Штіндль (65). 0:6 – Алессан Плеа (79)

«Шахтар»: Трубін – Додо, Валерій Бондар, Хочолава, Віктор Корнієнко – Майкон (Тарас Степаненко, 69), Маркос Антоніо (Алан Патрік, 46) – Тете, Марлос (к) (Віктор Коваленко, 46), Манор Соломон – Тайсон (Жуніор Мораєш, 46). Тренер – Луїш Каштру

«Боруссія»: Ян Зоммер – Штефан Ляйнер (Міхаель Ланґ, 82), Маттіас Ґінтер, Ельведі (Янчке, 82), Бенсебаїні – Крістоф Крамер – Йонас Гофманн (Валентіно Лазаро, 75), Ларс Штіндль (Ганнес Вольф, 69), Нойгаус – Алессан Плеа (Ібрагіма Траоре, 82), Маркус Тюрам. Тренер – Марко Розе

Судді: Сердар Ґозібюйюк – Йост ван Зюйлен, Йоган Балдер (усі – Нідерланди)

Попередження: Хочолава (46), Соломон (63) – Міхаель Ланґ (90)

3 листопада. Київ. НСК «Олімпійський». Без глядачів

Після трьох турів у «Шахтаря» чотири очки, у «Боруссії» - п’ять. Мадридський «Реал» та міланський «Інтер» розпочали свій матч у ці хвилини.