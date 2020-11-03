  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    «Шахтар» у Києві зазнав рекордної поразки в Лізі чемпіонів (відео)

    • Розсилка
    &laquo;Боруссія&raquo; розтрощила &laquo;Шахтар&raquo; у Києві - «Шахтар» у Києві зазнав рекордної поразки в Лізі чемпіонів (відео)
    «Боруссія» розтрощила «Шахтар» у Києві
    Світлина - Soccerstand

    «Гірників» розтрощила ґладбахська «Боруссія»

    Донецький «Шахтар» програв у матчі третього туру групового турніру Ліги чемпіонів.

    «Гірники» побили відразу два клубних рекорди.

    Команда Ріната Ахметова програла 0:6 у Києві менхенґладбахській «Боруссії» і тим самим зазнала рекордної в історії єврокубкової поразки в домашньому матчі. Звісно, умовно домашньому, але все ж.

    Крім того, ця поразка – рекордна для «Шахтаря» в групових турнірах Ліги чемпіонів. Для того, щоб повторити абсолютний клубний рекорд «Шахтаря», «Боруссії» забракло лише голу. П’ять років тому в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів «гірники» під керівництвом Мірчі Луческу програли німецькій «Баварії» 0:7.

    «Шахтар» (Донецьк, Україна) – «Боруссія» (Менхенґладбах, Німеччина) – 0:6

    Голи: 0:1 – Алессан Плеа (8). 0:2 – Валерій Бондар (17, автогол). 0:3 – Алессан Плеа (26). 0:4 – Ремі Бенсебаїні (44). 0:5 – Ларс Штіндль (65). 0:6 – Алессан Плеа (79)

    «Шахтар»: Трубін – Додо, Валерій Бондар, Хочолава, Віктор Корнієнко – Майкон (Тарас Степаненко, 69), Маркос Антоніо (Алан Патрік, 46) – Тете, Марлос (к) (Віктор Коваленко, 46), Манор Соломон – Тайсон (Жуніор Мораєш, 46). Тренер – Луїш Каштру

    «Боруссія»: Ян Зоммер – Штефан Ляйнер (Міхаель Ланґ, 82), Маттіас Ґінтер, Ельведі (Янчке, 82), Бенсебаїні – Крістоф Крамер – Йонас Гофманн (Валентіно Лазаро, 75), Ларс Штіндль (Ганнес Вольф, 69), Нойгаус – Алессан Плеа (Ібрагіма Траоре, 82), Маркус Тюрам. Тренер – Марко Розе

    Судді: Сердар Ґозібюйюк – Йост ван Зюйлен, Йоган Балдер (усі – Нідерланди)

    Попередження: Хочолава (46), Соломон (63) – Міхаель Ланґ (90)

    3 листопада. Київ. НСК «Олімпійський». Без глядачів

    Після трьох турів у «Шахтаря» чотири очки, у «Боруссії» - п’ять. Мадридський «Реал» та міланський «Інтер» розпочали свій матч у ці хвилини.
    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Шахтар» Ліга чемпіонів Тарас Степаненко Жуніор Мораєш Тете Манор Соломон Маркос Антоніо Давид Хочолава Алан Патрік Марлос Віктор Коваленко Майкон Тайсон Валерій Бондар Луїш Каштру Віктор Корнієнко Анатолій Трубін Додо ФК «Боруссія» (Менхенґладбах) Маттіас Ґінтер Маркус Тюрам Алассан Плеа Ян Зоммер Ніко Ельведі Ремі Бенсебаїні Йонас Гофманн Ларс Штіндль Марко Розе Ібрагіма Траоре Флоріан Нойгаус Ганнес Вольф Валентіно Лазаро Штефан Ляйнер Міхаель Ланґ Тоні Янчке Крістоф Крамер
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies