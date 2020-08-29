Володар «Золотої бутси» потрапив до списку трансферних бажань «Барселони»
Нападник збірної Італії провів напрочуд результативний минулий сезон
Каталонська «Барселона» розглядає можливість трансферу нападника «Лаціо» та збірної Італії Чіро Іммобіле.
Форвард Луїс Суарес близький до зміни клубної прописки в це трансферне вікно. Тому «блаугранос» зацікавлений 30-річним форвардом «Лаціо» Іммобіле.
Футболіст збірної Італії мав досвід виступів за іспанський клуб, а саме «Севілью». Він відіграв за андалузців тільки вісім поєдинків та забив два голи.
У серпні італієць виграв «Золоту бутсу», ставши кращим бомбардиром національних чемпіонатів під егідою УЄФА - 36 голів в 37 матчах Серії А. Позаду себе Іммобіле залишив Роберта Левандовскі з «Баварії» (34 голи) і Кріштіану Роналду з «Ювентуса» (31).
Примітно, що Іммобіле виступає за римську команду з 2016 року. У минулому сезоні Серії А його команда посіла четверте місце і завоювала право виступити у Лізі чемпіонів.
Джерело: AS