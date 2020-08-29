Володар «Золотої бутси» потрапив до списку трансферних бажань «Барселони»



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Іммобіле має досвід виступів за «Дженоа», «Торіно» та дортмундську «Боруссію» Світлина - AS

Нападник збірної Італії провів напрочуд результативний минулий сезон

Каталонська «Барселона» розглядає можливість трансферу нападника «Лаціо» та збірної Італії Чіро Іммобіле.

Форвард Луїс Суарес близький до зміни клубної прописки в це трансферне вікно. Тому «блаугранос» зацікавлений 30-річним форвардом «Лаціо» Іммобіле.

Футболіст збірної Італії мав досвід виступів за іспанський клуб, а саме «Севілью». Він відіграв за андалузців тільки вісім поєдинків та забив два голи.

У серпні італієць виграв «Золоту бутсу», ставши кращим бомбардиром національних чемпіонатів під егідою УЄФА - 36 голів в 37 матчах Серії А. Позаду себе Іммобіле залишив Роберта Левандовскі з «Баварії» (34 голи) і Кріштіану Роналду з «Ювентуса» (31).

Примітно, що Іммобіле виступає за римську команду з 2016 року. У минулому сезоні Серії А його команда посіла четверте місце і завоювала право виступити у Лізі чемпіонів.

Джерело: AS