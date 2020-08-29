  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Володар «Золотої бутси» потрапив до списку трансферних бажань «Барселони»

    • Розсилка
    Іммобіле має досвід виступів за &laquo;Дженоа&raquo;, &laquo;Торіно&raquo; та дортмундську &laquo;Боруссію&raquo;&nbsp; - Володар «Золотої бутси» потрапив до списку трансферних бажань «Барселони»
    Іммобіле має досвід виступів за «Дженоа», «Торіно» та дортмундську «Боруссію» 
    Світлина - AS

    Нападник збірної Італії провів напрочуд результативний минулий сезон

    Каталонська «Барселона» розглядає можливість трансферу нападника «Лаціо» та збірної Італії Чіро Іммобіле.

    Форвард Луїс Суарес близький до зміни клубної прописки в це трансферне вікно. Тому «блаугранос» зацікавлений 30-річним форвардом «Лаціо» Іммобіле.

    Футболіст збірної Італії мав досвід виступів за іспанський клуб, а саме «Севілью». Він відіграв за андалузців тільки вісім поєдинків та забив два голи.

    У серпні італієць виграв «Золоту бутсу», ставши кращим бомбардиром національних чемпіонатів під егідою УЄФА - 36 голів в 37 матчах Серії А. Позаду себе Іммобіле залишив Роберта Левандовскі з «Баварії» (34 голи) і Кріштіану Роналду з «Ювентуса» (31).

    Примітно, що Іммобіле виступає за римську команду з 2016 року. У минулому сезоні Серії А його команда посіла четверте місце і завоювала право виступити у Лізі чемпіонів.

    Читайте також:  Священики проти військових провели футбольний матч.

    Джерело: AS

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Барселона Луїс Суарес ФК Лаціо Чіро Іммобіле
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ