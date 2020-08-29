Суперкубок Англії: «Арсенал» обіграв «Ліверпуль» у післяматчевій серії пенальті



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Лондонський «Арсенал» у зустрічі за Суперкубок Англії обіграв «Ліверпуль» за підсумками післяматчевої серії пенальті – 1:1 (5:4).

«Арсенал» - «Ліверпуль» 1:1, по пенальті – 5:4

Голи: 1:0 – Обамеянг (12), 1:1 – Мінаміно (73).

«Арсенал» - Мартінес, Бельєрін (Соареш, 58), Давид Луїз, Тірні (Сеад Колашинац, 83), Мейтленд-Найлз, Ель-Ненні, Джака, Сака (Віллок, 82), Холдінг, Обамеянг, Нкетіа (Нелсон, 82).

«Ліверпуль» - Аліссон, ван Дейк, Гомес, Робертсон, Вільямс (Мінаміно, 59), Мілнер (Кейта, 59), Вейналдум (Брюстер, 90), Фабіньо, Мане, Салах, Фірміно (Джонс, 83).

Перший гол відбувся доволі швидко – на шостій хвилині Вірджіл ван Дейк зіграв на випередження після навісу партнера зі штрафного. Однак рефері відмінив взяття воріт через положення поза грою. В одному з наступних моментів відзначився П’єр-Емерік Обамеянг. Нападник «канонірів» з лінії штрафної завдав постріл у дальній нижній кут воріт.

Надалі ініціативою і м’ячем володіли гравці «Ліверпулю». Кілька прострілів і навісів від Мілнера та Робертсона несли велику загрозу воротам лондонців, проте ніхто з «мерсисайдців» не встигав дістатися ігрового снаряду аби замкнути його.

Нагоду відзначитися втратив Роберто Фірміно на 51 хвилині. Бразилець з дальньої відстані закручував сферу під дальню стійку - не вистачило трохи точності. Через п'ять хвилин Садіо Мане міг вирівняти становище, але не зумів переграти голкіпера Мартінеса при виході з ним віч-на-віч.

Зрівняти рахунок команді Клоппа вдалося на 73 хвилині. Гол виявився дещо курйозним. М’яч пострибав між гравцями обох команд і у підсумку Мінаміно розстріляв голкіпера – 1:1.

Доля матчу вирішувалася в післяматчевій серії пенальті. Нереалізована спроба Брюстера дозволила «Арсеналу» виграти серію - 5:4.

Примітно, що найбільш титулованим клубом за виграними Суперкубками Англії є «Манчестер Юнайтед». «Червоні дияволи» вигравали 21 Суперкубок країни. У «Арсеналу» стало 16 перемог, а «Ліверпуль» залишився із 15-ма.