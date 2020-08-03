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    Новини

    Маркевич очолив фарм-клуб «Шахтаря» (фото)

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    Остап Маркевич і Андрій Санін - Маркевич очолив фарм-клуб «Шахтаря» (фото)
    Остап Маркевич і Андрій Санін
    Світлина - ФК «Маріуполь»

    На посаді Остап Миронович замінив Олександра Бабича

    Новим головним тренером футбольного клубу «Маріуполь» став Остап Маркевич.

    Сьогодні вранці на клубній базі перший віце-президент азовців Андрій Санін представив нового керманича футболістам. Контракт з Остапом Мироновичем розрахований на один сезон.

    На посаді Маркевич-молодший замінив Олександра Бабича, який вчора очолив луганську «Зорю».

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    Маркевич очолив фарм-клуб «Шахтаря» (фото)
    Маркевич очолив фарм-клуб «Шахтаря» (фото)
    Маркевич очолив фарм-клуб «Шахтаря» (фото)
    Маркевич очолив фарм-клуб «Шахтаря» (фото)
    Маркевич очолив фарм-клуб «Шахтаря» (фото)
    Маркевич очолив фарм-клуб «Шахтаря» (фото)
    Маркевич очолив фарм-клуб «Шахтаря» (фото)
    Маркевич очолив фарм-клуб «Шахтаря» (фото)
    Маркевич очолив фарм-клуб «Шахтаря» (фото)
    Світлина - ФК «Маріуполь»

    Остап Маркевич народився 4 квітня 1978 року. Виступав за «Карпати-2» (Львів). Був тренером у футбольній школі батька, Мирона Маркевича, у Винниках на Львівщині. Працював у структурі іспанського «Вільярреала». У 2016-2019 роках тренував «Вільярреал» U-20, разом з яким став другим у чемпіонаті Іспанії. З червня по жовтень 2019 року працював головним тренером першолігового волочиського «Агробізнесу». Після того нетривалий час очолював одеський «Чорноморець».

    Нагадуємо, що футбольний клуб «Маріуполь» фінансують люди, близькі до власника «Шахтаря» Ріната Ахметова. Клуб відсотків на 80 комплектується орендованими з «Шахтаря» футболістами.

     Читайте також: УПЛ: Переможець «Шахтаря» програв його фарму
    НОВИНИ ФУТБОЛУ Прем’єр-ліга ФК «Маріуполь» Андрій Санін Олександр Бабич Остап Маркевич
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