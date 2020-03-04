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    УПЛ: Переможець «Шахтаря» програв його фарму

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    &laquo;Ворскла&raquo; розгромно програла&nbsp;&laquo;Маріуполю&raquo; - УПЛ: Переможець «Шахтаря» програв його фарму
    «Ворскла» розгромно програла «Маріуполю»
    ФК «Ворскла»

    Реалії українського футболу - інколи там буває цікаве


    Після недільної перемоги над чемпіоном України у полтавців просто не стало сил на куди скромнішого суперника. «Маріуполь», який сформовано з кадрового резерва «Шахтаря» й по праву, але неофіційно вважається фармом донецького клубу, помстився за свою метрополію та нагадав їй, що у команді з райцентру Донецької області є футболісти, що можуть перемагати «Ворсклу» і яким не треба платити стільки, скільки Коноплянці.

    Також у складі маріупольскої команді є футболісти з топовими акторськими здібностями, наприклад, цій симуляції гравця донецької команди Слави Танковського позаздрив навіть сам Даріо Срна:

    Українська Прем’єр ліга. 21-й тур.

    «Маріуполь» – «Ворскла» 3:0

    Мішньов, 33 (пен.), Топалов, 47, Чоботенко, 80

    Мишнев, 35, Муравський, 77, Ігнатенко, 84 – Ндиайе, 54, Васін, 70, Кане, 75

    Муравський, 90+4 (друге попередження)

    «Маріуполь»: Гальчук – Муравський, Чоботенко, Яворський — Корнієнко, Ігнатенко, Чех, Полегенько – Топалов (Танковський, 73, Федорчук, 78), Мішньов – Кулаков (Фомін, 65).

    «Ворскла»: Різник – Сапай (Ребенок, 46), Ндіайе, Чеснаков, Пердута – Луїзао, Пуцлин, Шехіч, Кане – Степанюк (Васін, 46), Кулач (Артур, 58).

    Арбітр: Олександр Дердо (Чорноморськ)

    Стадіон: ім. В. Бойко (Маріуполь).

    Удари (у площину): 7 (4) – 8 (2)
    Кутові: 8 – 7

    ФК Ворскла ФК «Маріуполь»
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