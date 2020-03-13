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    Кубок України: «Динамо» їде на Закарпаття, «Маріуполь» прийматиме «Ворсклу»

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    Життя триває. Принаймі футбольне - Кубок України: «Динамо» їде на Закарпаття, «Маріуполь» прийматиме «Ворсклу»
    Життя триває. Принаймі футбольне

    На тлі інформації про пандемії коронавірусу в Українській асоциації футболу зберегають неймовірний оптимізм та навіть планують матчі на майбутнє

    У п'ятницю, 13 березня у столицю пройшло жеребквування пар 1/2 фіналу і фіналу Кубка України сезону-2019/2020.

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    За підсумками жеребкування стали відомі пари 1/2 фіналу турніру, а також господарі поля.

    Кубок України - 1/2 фіналу

    «Маріуполь» – «Ворскла»
    «Минай» – «Динамо»

    Матчі 1/2 фіналу Кубка України заплановані 15 квітня 2020, «Маріуполь» та «Минай» будуть господарями.

    Фінал заплановано на 13 травня 2020 в Тернополі. Номінальним господарем фінального матчу стане переможець пари «Минай» - «Динамо».

    Нагадаємо, що нині призупинені майже усі євпройські національні першості, єврокуби, а також є велика вироігдність, що Євро-2020 стане Євро-2021, Україна закривається на карантин й припиняє допуск іноземців на свою територію, а УАФ проводить жеребкування Кубку, наче так і треба.

    Кубок України ФК «Динамо» ФК Ворскла ФК «Маріуполь» ФК «Минай»
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