Кубок України: «Динамо» їде на Закарпаття, «Маріуполь» прийматиме «Ворсклу»
На тлі інформації про пандемії коронавірусу в Українській асоциації футболу зберегають неймовірний оптимізм та навіть планують матчі на майбутнє
У п'ятницю, 13 березня у столицю пройшло жеребквування пар 1/2 фіналу і фіналу Кубка України сезону-2019/2020.
За підсумками жеребкування стали відомі пари 1/2 фіналу турніру, а також господарі поля.
Кубок України - 1/2 фіналу
«Маріуполь» – «Ворскла»
«Минай» – «Динамо»
Матчі 1/2 фіналу Кубка України заплановані 15 квітня 2020, «Маріуполь» та «Минай» будуть господарями.
Фінал заплановано на 13 травня 2020 в Тернополі. Номінальним господарем фінального матчу стане переможець пари «Минай» - «Динамо».
Нагадаємо, що нині призупинені майже усі євпройські національні першості, єврокуби, а також є велика вироігдність, що Євро-2020 стане Євро-2021, Україна закривається на карантин й припиняє допуск іноземців на свою територію, а УАФ проводить жеребкування Кубку, наче так і треба.