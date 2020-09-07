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    «Манчестер Юнайтед» зацікавився молодим футболістом «Динамо»

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    Миколенка визнавали найкращим молодим гравцем чемпіонату України сезону 2018/19 - «Манчестер Юнайтед» зацікавився молодим футболістом «Динамо»
    Миколенка визнавали найкращим молодим гравцем чемпіонату України сезону 2018/19
    Світлина - football.ua

    Ще один європейський клуб додався до числа зацікавлених футболістом «Динамо»

    «Манчестер Юнайтед» звернув увагу на лівого флангового захисника «Динамо» Віталія Миколенка, який зараз відновлюється до тями після травми.

    Сказано, що Жадон Санчо із «Боруссії» Дортмунд залишається пріоритетною метою «Юнайтед» цього трансферного вікна, але клуб також готовий укласти контракт з лівим захисником, центральним захисником і центральним нападником.

    Позиція лівого захисника не відноситься до пріоритетних, але 23-річний Серхіо Регілон з «Реалу» справив враження на «Червоних дияволів» у півфінальній перемозі «Севільї» над «Юнайтед» в Лізі Європи, і відділ кадрів клубу відстежує його.

    Також «Червоні дияволи» розглядають 21-річного Миколенка, як альтернативу Регілону. 21-річний Миколенко вісім разів грав за збірну України і є провідним футболістом «Динамо». Обидва гравці мають контракти зі своїми клубами до 2023 року.

    Крім того, тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Ґуннар Сульшер вважає, що центральна зона оборони вимагає покращення, але клуб не проявляє такої активності в пошуках гравця на дану позицію і згоден з тим, що пошуки прийдуться відкласти на наступний рік.

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    Джерело: Manchester Eveningnews

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