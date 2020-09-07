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    Двоє партнерів Зінченка по «Манчестер Сіті» заразилися коронавірусом

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    Марез на тренуванні проти Олександра Зінченка - Двоє партнерів Зінченка по «Манчестер Сіті» заразилися коронавірусом
    Марез на тренуванні проти Олександра Зінченка
    Twitter Мареза

    Пандемія коронавірусу зачепила й англійський футбольний гранд

    Англійський «Манчестер Сіті» підтвердив два випадки позитивних тестів на коронавірус серед футболістів основного складу.

    Віце-чемпіон Англії не став приховувати імені інфікованих. Ними стали алжирський півзахисник Ріяда Марез і французький оборонець Емерік Ляпорт.

    Обидва гравці в даний час дотримуються самоізоляції відповідно до протоколу Англійської Прем'єр-ліги і уряду Великобританії. У жодного з них не виявлені симптоми вірусу.

    «Всі в клубі бажають Ріяду і Емеріку якнайшвидшого одужання перед їх поверненням до тренувань в новому сезоні», - сказано у зверненні «містян».

    Зауважимо, що у минулому сезоні 29-річний Марез провів за «Манчестер Сіті» 50 матчів, відзначившись 13 голами і 16 результативними передачами. На рахунку 26-річного Ляпорта один гол в 20 матчах.

    Крім того додамо, у складі «Манчестер Сіті» виступає футболіст збірної України Олександр Зінченко.

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    Джерело: ФК Манчестер Сіті

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Олександр Зінченко ФК Манчестер Сіті Ріяд Марез Емерік Ляпорт коронавірус
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