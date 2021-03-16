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    Матчі збірної України перенесено зі Львова до Києва

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    &laquo;Олімпійський&raquo; - Матчі збірної України перенесено зі Львова до Києва
    «Олімпійський»
    фото з відкритих джерел

    Цього року команда Андрія Шевченка проведе 16 матчів

    Трохи більше тижня залишається до старту збірної України у відбірній кампанії чемпіонату світу 2022 року. 24 березня команда Андрія Шевченка зіграє з Францією у Парижі на «Стад де Франс». А ось де українці мали приймати Фінляндію й Казахстан до останнього залишалося не відомим. Заявлена «Арена Львів» не могла приймати матчі через складну епідеміологічну ситуацію в регіоні. Хотів провести зустрічі Харків, але Виконком УАФ вирішив перші матчі провести в столиці. Отож, офіційно, на «Олімпійський» 28 березня: Україна - Фінляндія, 31 березня: Україна - Казахстан.

    Попередній календар матчів національної збірної України 2021 року

    24.03. Франція — Україна. ЧС-2022 (21.45, Сен-Дені)

    28.03. Україна — Фінляндія. ЧС-2022 (21.45, Київ)

    31.03. Україна — Казахстан. ЧС-2022 (21.45, Київ)

    23.05. Україна — Бахрейн. Товариський матч

    03.06. Україна — Північна Ірландія. Товариський матч

    07.06. Україна — Кіпр. Товариський матч

    13.06. Нідерланди — Україна. Євро-2020 (22.00, Амстердам)

    17.06. Україна — Північна Македонія. Євро-2020 (16.00, Бухарест)

    21.06. Україна — Австрія. Євро-2020 (19.00, Бухарест)

    01.09. Казахстан — Україна. ЧС-2022 (17.00)

    04.09. Україна — Франція. ЧС-2022 (21.45)

    08.09. Чехія — Україна. Товариський матч

    09.10. Фінляндія — Україна. ЧС-2022 (19.00)

    12.10. Україна — Боснія і Герцеговина. ЧС-2022 (21.45)

    11.11. Україна — Болгарія. Товариський матч

    16.11. Боснія і Герцеговина — Україна. ЧС-2022 (21.45)

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      Теги: Збірна України НСК «Олимпийский»
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