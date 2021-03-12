Клуб вищої ліги «Олімпік» оштрафували й вигнали зі стадіону «Динамо»

Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ заборонив донецькому клубу проводити там матчі

Поява президента «Олімпіка» Владислава Гельзіна в роздягальні для суддів та зоні для інтерв’ю, коли його давав головний тренер команди Юрій Калитвинцев, призвела до неочікуваних наслідків. Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу визнав клуб винним у незабезпеченні належної безпеки під час підготовки та проведенні матчу. Це, як ідеться в рішенні КДК, призвело до того, що Гельзін обматюкав головного арбітра зустрічі і весь профільний комітет федерації. Також донецькому клубу заборонено використовувати стадіон імені Валерія Лобановського в Києві, який є домашнім для донецької команди з 2017 року, до завершення сезону-2020/2021.

«За результатами розгляду КДК УАФ прийняв рішення про накладення на «Олімпік» штрафу в розмірі 500 000 гривень за систематичне незабезпечення безпеки клубом-господарем під час матчів УПЛ. Клуб попереджений про можливість застосування нефінансових санкцій, в тому числі у вигляді позбавлення турнірних очок, в разі повторення порушень», - йдеться в повідомленні, розміщеному на офіційному сайті УАФ.

Обурення Гельзіна викликав незарахований гол його команди в ворота «Шахтаря», через що «Олімпік» програв – 0:1. Пізніше функціонер виступив із скандальною заявою про те, що судді вбивають український футбол.