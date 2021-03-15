«Шахтар» модернізує «Олімпійський» за прикладом «Донбас-Арени»

Донецький клуб хоче прошити ігрове поле синтетичною ниткою

Чемпіон України «Шахтар» хоче поліпшити поле газону центральної арени країни НСК «Олімпійський». Вже влітку цього року клуб планує прошити газон синтетичною ниткою. Як повідомляє «ТаТоТаке», модернізація дозволить траві переносити більші навантаження. Таку ж саму процедуру «гірники» свого часу зробили на «Донбас-Арені», де через окупацію вони грати не можуть.

Крім того, на НСК «Олимпийский» має з’явитися роздягальня в кольорах «Шахтаря» та офіс клубу.

Наразі «Олімпійський» використовують як домашню арену «Динамо» і «Шахтар».

Донецький клуб зіграє на «Олімпійському» у найближчий четвер у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи проти «Роми». Перша зустріч завершилася переконливою перемогою італійської команди – 3:0, і тепер, щоб хоча б перевести визначення переможця в двобою в овертайми, «гірникам» неодхідно перемагати з не меншим рахунком. Як це зробити «Шахтар» репетирував у матчі чемпіонату України проти «Зорі». Вийшло переконливо – господарі розгромили суперників – 4:0.

У чемпіонаті України «Шахтар» на 4 очки поступається в турнірній таблиці київському «Динамо», яке в паралельному матчі туру обіграло третю команду Прем’єр-ліги «Зорю».