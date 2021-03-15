Ярмоленко повернувся до тренувань у «Вест Гемі»

Півзахисник збірної України залікував травму і, сподіватимемося, зіграє у відборі ЧС-2022

Андрій Ярмоленко повертається до гри. Як повідомляє офіційний сайт «Вест Гема», гравець збірної України залікував травму і набирає форму. Через ушкодження, нагадаємо, півзахисник пропустив п’ять останніх матчів «молотобойців» в англійській Прем’єр-лізі.

У березні на збірну України очікують одразу три зустрічі відборі до ЧС-2022. 24-го числа в Сен-Дені синьо-жовті зіграють із чинними чемпіонами світу французами, 28-го у Львові прийматимуть Фінляндію, а 31-го також на «Арені Львів» приймуть Казахстан.

«Вест Гем», тим часом, тримається в лідерах чемпіонату Англії. В останньому турі лондонці поступилися «Манчестер Юнайтед». За рівної гри долю зустрічі вирішив автогол захисника «молотобойців» Доусона – 0:1.

Манкуніанці в 29 матчах набрали 57 очок і повернулися на друге місце, випереджаючи «Лестер» (56). Відставання від лідера «Манчестер Сіті» скоротилося до 14 очок. «Молотобойці» (48) - на 5-му місці. У підопічних Девіда Мойєса матч у запасі.