Де дивитися матч «Реал» – «Аталанта» в Лізі чемпіонів

Команда Руслана Маліновського спробує відігратися після поразки в першому матчі

Тиждень ігор у Лізі чемпіонів відкриється у вівторок, 16 березня. В Іспанії місцевий «Реал» прийме італійську «Аталанту», за яку виступають українці Руслан Маліновський та Віктор Коваленко.

В першій грі 1/8 фіналу перемогли гості. «Реалу» вдалося реалізувати один момент і здобути перевагу перед матчем-відповіддю. Але цьому є пояснення. «Аталанта» з 18 хвилини грала в меншості, тож сили і склади були не рівні.

«Біло-голубі» зараз на хорошому ходу. Після поразки від «Реала» дали тільки одну осічку, коли програли в Мілані «Інтеру». Переможних матчів було три – проти «Сампдорії», «Кротоні» і «Спеції». Що стосується підопічних Зінедіна Зідана, то на вихідних вони дивом вирвали перемогу в домашній грі проти «Ельче», перед цим двічі поспіль зіграли внічию – в дербі з «Атлетіко» і з «Реал Сосьєдадом».

«Аталанта» вміє атакувати й багато забиває. «Реал», у свою чергу, в груповому турнірі Ліги чемпіонів лише одного разу пішов з домашнього поля без пропущеного м’яча.

У прямому ефірі матч покаже телеканал «Футбол 1». Також зустріч можна подивитися на каналі Volia Football HD 1 на медіасервісі MEGOGO. Початок – о 22:00.