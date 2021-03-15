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    Де дивитися матч «Реал» – «Аталанта» в Лізі чемпіонів

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    Перший матч італійський клуб завершував у меншості - Де дивитися матч «Реал» – «Аталанта» в Лізі чемпіонів
    Перший матч італійський клуб завершував у меншості
    фото з відкритих джерел

    Команда Руслана Маліновського спробує відігратися після поразки в першому матчі

    Тиждень ігор у Лізі чемпіонів відкриється у вівторок, 16 березня. В Іспанії місцевий «Реал» прийме італійську «Аталанту», за яку виступають українці Руслан Маліновський та Віктор Коваленко.

    В першій грі 1/8 фіналу перемогли гості. «Реалу» вдалося реалізувати один момент і здобути перевагу перед матчем-відповіддю. Але цьому є пояснення. «Аталанта» з 18 хвилини грала в меншості, тож сили і склади були не рівні.

    «Біло-голубі» зараз на хорошому ходу. Після поразки від «Реала» дали тільки одну осічку, коли програли в Мілані «Інтеру». Переможних матчів було три – проти «Сампдорії», «Кротоні» і «Спеції». Що стосується підопічних Зінедіна Зідана, то на вихідних вони дивом вирвали перемогу в домашній грі проти «Ельче», перед цим двічі поспіль зіграли внічию – в дербі з «Атлетіко» і з «Реал Сосьєдадом».

    «Аталанта» вміє атакувати й багато забиває. «Реал», у свою чергу, в груповому турнірі Ліги чемпіонів лише одного разу пішов з домашнього поля без пропущеного м’яча.

    У прямому ефірі матч покаже телеканал «Футбол 1». Також зустріч можна подивитися на каналі Volia Football HD 1 на медіасервісі MEGOGO. Початок – о 22:00.

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    Теги: Ліга чемпіонів ФК Реал (Мадрид) ФК «Аталанта»
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