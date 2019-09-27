Медалі радянського олімпійського чемпіона продають з аукціону
Євгєній Бєлошейкін
ФС
За колекцію з 17-ти медалей просять 4 700 євро
На онлайн аукціоні Ebay продаються медалі колишнього радянського олімпійського чемпіона з хокею Євгєнія Бєлошейкіна. Продавець з Німеччини просить за 17 медалей 4 700 євро, інформує Чемпіонат.
Бєлошейкін грав на позиції воротаря. Два сезони в 80-х роках минулого століття був основним голкіпером радянської збірної. Став чемпіоном світу, олімпійським чемпіоном, фіналістом Кубка Канади.
Місце в складі збірної та московського ЦСКА втратив через проблеми з алкоголем. Усі нагороди продав, щоб придбати алкоголь. Спроби лікування виявилися марними. 1999 року колишній хокеїст покінчив життя самогубством.
Читайте також: УЄФА рекомендує європейським клубам не грати в країнах, де жінок не пускають на стадіони