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    Медалі радянського олімпійського чемпіона продають з аукціону

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    Євгєній Бєлошейкін - Медалі радянського олімпійського чемпіона продають з аукціону
    Євгєній Бєлошейкін
    ФС

    За колекцію з 17-ти медалей просять 4 700 євро

    На онлайн аукціоні Ebay продаються медалі колишнього радянського олімпійського чемпіона з хокею Євгєнія Бєлошейкіна. Продавець з Німеччини просить за 17 медалей 4 700 євро, інформує Чемпіонат.

    Бєлошейкін грав на позиції воротаря. Два сезони в 80-х роках минулого століття був основним голкіпером радянської збірної. Став чемпіоном світу, олімпійським чемпіоном, фіналістом Кубка Канади.

    Місце в складі збірної та московського ЦСКА втратив через проблеми з алкоголем. Усі нагороди продав, щоб придбати алкоголь. Спроби лікування виявилися марними. 1999 року колишній хокеїст покінчив життя самогубством.

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