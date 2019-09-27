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    УЄФА рекомендує європейським клубам не грати в країнах, де жінок не пускають на стадіони

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    УЄФА рекомендує європейським клубам не грати в країнах, де жінок не пускають на стадіони

    Футбольна вболівальниця з Ірану Сахар Ходаярі підпалила себе через суд над нею за спробу проникнути на футбольний стадіон під виглядом чоловіка. Дівчина померла

    УЄФА рекомендував всім своїм членам, 55 національним асоціаціям, і всім європейським клубам не проводити матчі в країнах, де не пускають на стадіони жінок.

    Президент УЄФА Александер Чеферін підкреслив, що рекомендації також поширюються на відмову від матчів з командами з таких країн.

    Раніше в цьому місяці футбольна вболівальниця з Ірану Сахар Ходаярі підпалила себе в Тегерані через суд над нею за спробу проникнути на футбольний стадіон під виглядом чоловіка. Дівчина померла.

    Жінкам в Ірані заборонено відвідувати спортивні заходи з 1981 року. Заборона тимчасово знімалася під час трансляцій матчів Чемпіонату світу 2018 року на стадіонах.

    ФІФА після самоспалення вболівальниці перевірить заходи, вжиті Іраном для допуску жінок на матчі.

    Джерело: Sports.ru

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