Медведєв – про відсторонення РФ від Олімпіади: Це продовження антиросійської істерії



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Дмітрій Медведєв захоплено спостерігає за церемонією відкриття Олімпіади-2014 у Сочі Скрін-шот

Російський прем’єр не здивував

Прем'єр-міністр РФ Дмітрій Медведєв прокоментував рішення WADA щодо Росії. Відповідь не сильно відрізнялася від звичної риторики про русофобію.

«Про рішення Всесвітнього антидопінгового агентства по російським спортсменам: заперечувати проблеми з допінгом в нашому спортивному співтоваристві неможливо, але те, що ці рішення повторюються, і найчастіше - стосовно тих, хто так чи інакше вже був покараний, наводить на думку, що це продовження антиросійської істерії, яка набула хронічних форм. Ті російські організації, в чию компетенцію входять ці питання, повинні будуть продумати оскарження такого рішення», - сказав Медведєв.

Росія на чотири роки була позбавлена права брати участь в найбільших міжнародних змаганнях, включаючи Олімпійські ігри.