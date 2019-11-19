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    У Росії можуть відібрати право проведення матчів Євро-2020 з футболу

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    Через допінгові скандали Росію ізольовують щораз більше - У Росії можуть відібрати право проведення матчів Євро-2020 з футболу
    Через допінгові скандали Росію ізольовують щораз більше
    Політека

    Московія знову може постраждати через маніпуляції з допінгом

    Росії можуть заборонити проведення домашніх матчів чемпіонату Європи з футболу 2020 року через невідповідність бази даних Московської антидопінгової лабораторії. Про це повідомляє Daily Mail.

    За інформацією джерела, Росію позбавлять права проводити турніри, якщо буде доведено факт маніпуляції інформацією. 9 грудня відбудеться засідання виконкому Всесвітньої антидопінгової аґенції (WADA), на якому Російську антидопінгову аґенцію (РУСАДА) можуть позбавити статусу відповідності через махінації з даними.

    В такому випадку російська сторона має право звернутися в Спортивний арбітражний суд (CAS). Якщо суд не прийме апеляції Росії, країну можуть відсторонити від Євро-2020.

    У вересні стало відомо про маніпуляції з допінг-пробами в Московській антидопінговій лабораторії. Експерти WADA виявили невідповідність між даними столичної лабораторії і відомостями інформаторів.

    Передача даних лабораторії була однією з умов збереження статусу Російської антидопінгової аґенції, яку було відновлено в правах у вересні 2018-го.

    Чемпіонат Європи відбудеться влітку 2020 року в 12-ти містах Європи. Збірна РФ, так само як із команда України, вже пройшла відбір на турнір. Санкт-Петербург попередньо повинен прийняти три матчі групового етапу і одну чвертьфінальну зустріч.

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