У Росії можуть відібрати право проведення матчів Євро-2020 з футболу



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Московія знову може постраждати через маніпуляції з допінгом

Росії можуть заборонити проведення домашніх матчів чемпіонату Європи з футболу 2020 року через невідповідність бази даних Московської антидопінгової лабораторії. Про це повідомляє Daily Mail.

За інформацією джерела, Росію позбавлять права проводити турніри, якщо буде доведено факт маніпуляції інформацією. 9 грудня відбудеться засідання виконкому Всесвітньої антидопінгової аґенції (WADA), на якому Російську антидопінгову аґенцію (РУСАДА) можуть позбавити статусу відповідності через махінації з даними.

В такому випадку російська сторона має право звернутися в Спортивний арбітражний суд (CAS). Якщо суд не прийме апеляції Росії, країну можуть відсторонити від Євро-2020.

У вересні стало відомо про маніпуляції з допінг-пробами в Московській антидопінговій лабораторії. Експерти WADA виявили невідповідність між даними столичної лабораторії і відомостями інформаторів.

Передача даних лабораторії була однією з умов збереження статусу Російської антидопінгової аґенції, яку було відновлено в правах у вересні 2018-го.

Чемпіонат Європи відбудеться влітку 2020 року в 12-ти містах Європи. Збірна РФ, так само як із команда України, вже пройшла відбір на турнір. Санкт-Петербург попередньо повинен прийняти три матчі групового етапу і одну чвертьфінальну зустріч.

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