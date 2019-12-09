Доля Росії на футбольному Євро-2020 у руках нового очільника WADA з Польщі



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Нинішній глава Антидопінгової аґенції від рекомендацій УЄФА відмежувався

Президент Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) Крейґ Ріді перед засіданням виконкому WADA дав інтерв'ю The Independent, в якому зробив важливу заяву стосовно футбольного Євро-2020 і участі в ньому Росії.

Чиновник висловив припущення про зміну статусу УЄФА в рамках Стандарту щодо відповідності. З 1 січня 2020 року новим главою WADA стане поляк Вітольд Банька. Доля російського футболу залежатиме від того, яку політику провдитиме новий очільник.

«Я вкрай розчарований тим, що Росія проводила маніпуляції з базою даних Московської лабораторії. Переконливі докази цього надав наш відділ розслідувань. Сумно, що деякі дії з базою проводилися в січні 2019 року.

Незалежний комітет з відповідності виніс свої рекомендації. У них все прописано. Наразі ми не розглядаємо УЄФА в статусі незалежного підписанта Стандарту щодо відповідності, але мене зовсім не здивує, якщо новий глава WADA в майбутньому буде змінювати цю ситуацію», - сказав Ріді.

Зауважимо, що збірна РФ потрапила на Євро-2020, а чотири матчі турніру мають проводитися на нариторії країни-маніпулятора, в Санкт-Петербурзі.

Нагадаємо, що сьогодні, 9 грудня виконком WADA затвердив рекомендацію комітету з відповідності та відсторонив Росію на чотири роки від усіх великих міжнародних змагань включно з Олімпіадами та чемпіонатами світу.