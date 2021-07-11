Мессі виграв перший трофей з Аргентиною. Бразилія в траурі

В Ріо-де-Жанейро відбувся фінал Кубку Америки

Збірна Аргентини стала володарем Кубку Америки. У фіналі, який приймала легендарна «Маракана» в Ріо-де-Жанейро, вона здолала Бразилію – 1:0. Переможний гол в матчі на 22-й хвилині матчу забив Анхель Ді Марія. Він став найкращим графем вирішальної зустрічі.

#CopaAmérica



¡A los pies de la copa! Enorme festejo del plantel argentino con su gente



Argentina Brasil #VibraElContinente #VibraOContinente pic.twitter.com/Sgr48GOBkR — Copa América (@CopaAmerica) July 11, 2021

Володарем Кубку також став колишній гравець харківського «Металіста» Алехандро Гомес.

Бразилія стала переможцем Кубку Америки минулого разу - 2019 року. Це 12-й фінал, у якому вона поступилася.

Аргентина виграла 15-й титул і зрівнялася з Уругваєм за кількістю виграних Кубків Америки. Крім того, аргентинська команда 14 разів ставала срібним призером і ще п'ять разів бронзовим. В активі Уругваю шість других місць і дев'ять третіх.

Нападник Ліонель Мессі виграв перший трофей у збірній. Раніше Мессі з національною командою ставав володарем срібної нагороди чемпіонату світу 2014 року. Також він тричі ставав срібним призером Кубку Америки (2007, 2015 року, 2016) і один раз бронзовим (2019).