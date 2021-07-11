  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Мессі виграв перший трофей з Аргентиною. Бразилія в траурі

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Ліонель Мессі виграв перший трофей зі збірною Аргентини - Мессі виграв перший трофей з Аргентиною. Бразилія в траурі
    Ліонель Мессі виграв перший трофей зі збірною Аргентини
    Фото з відкритих джерел

    В Ріо-де-Жанейро відбувся фінал Кубку Америки

    Збірна Аргентини стала володарем Кубку Америки. У фіналі, який приймала легендарна «Маракана» в Ріо-де-Жанейро, вона здолала Бразилію – 1:0. Переможний гол в матчі на 22-й хвилині матчу забив Анхель Ді Марія. Він став найкращим графем вирішальної зустрічі.

    Володарем Кубку також став колишній гравець харківського «Металіста» Алехандро Гомес.

    Бразилія стала переможцем Кубку Америки минулого разу - 2019 року. Це 12-й фінал, у якому вона поступилася.

    Аргентина виграла 15-й титул і зрівнялася з Уругваєм за кількістю виграних Кубків Америки. Крім того, аргентинська команда 14 разів ставала срібним призером і ще п'ять разів бронзовим. В активі Уругваю шість других місць і дев'ять третіх.

    Нападник Ліонель Мессі виграв перший трофей у збірній. Раніше Мессі з національною командою ставав володарем срібної нагороди чемпіонату світу 2014 року. Також він тричі ставав срібним призером Кубку Америки (2007, 2015 року, 2016) і один раз бронзовим (2019).

    Читайте також:

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліонель Мессі Неймар
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Мессі виграв перший трофей з Аргентиною. Бразилія в траурі