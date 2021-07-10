Мессі залишається в «Барселоні». Новий контракт укладуть на два роки

Ла Ліга дозволила зареєструвати гравця, перевіривши зарплатну відомість клубу

Сьогодні вночі, з десятого на одинадцяте липня, Лаонель Мессі в складі збірної Аргентини вийде на поле в фіналі Кубку Америки проти Бразилії. Наразі він є вільним агентом, але за кілька днів підпише нову угоду з «Барселоною». Про це повідомляє АS.

За інформацією видання, Ла Ліга, яка проводить чемпіонат Іспанії, дозволила зареєструвати Мессі як футболіста «Барселони». Клуб надав гарантії по зниженню зарплатної відомості гравців, імена яких, щоправда, не розголошуються.

Повідомляється також, що «Парі Сен-Жермен» все ще сподівається переконати Мессі приєднатися до клубу. Однак з вирішенням питання про його реєстрацію можливість виходу з «Барси» зведена до мінімуму.

Мессі підпише новий контракт з «Барселоною» до червня 2023 роки після повернення зі збірної.

У минулому сезоні чемпіонату Іспанії Мессі взяв участь в 35 матчах, в яких забив 30 голів і зробив 11 результативних передач. Також на його рахунку п'ять голів і дві передачі в шести іграх Ліги чемпіонів.

Мессі є одним з головних претендентів на «Золотий м’яч», який вручається найсильнішому футболісту Європи за підсумками року.