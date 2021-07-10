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    Перша ракетка світу вперше в кар’єрі перемогла на Вімблдоні

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    Ешлі Барті вперше виграла дорослий Вімблдон - Перша ракетка світу вперше в кар’єрі перемогла на Вімблдоні
    Ешлі Барті вперше виграла дорослий Вімблдон
    Фото з відкритих джерел

    Австралійка Ешлі Барті у фіналі здолала опір чешки Кароліни Плішкової

    У Лондоні перша ракетка світу Ешлі Барті з Австралії вперше в кар'єрі виграла Вімблдонський турнір. У фінальному матчі вона завдала поразки восьмий сіяній чешці Кароліні Плішковійа з рахунком 6:3, 6:7 (4:7), 6:3. Зустріч тривала 1 годину 55 хвилин.

    Ешлі Барті стала першою тенісисткою, яка в XXI столітті виграла і юніорський, і дорослий Вімблдон. Причому зробила це Барті з різницею в 10 років. Перший титул датований 2011 роком, другий – 2021-м.

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    Перша ракетка світу вперше в кар’єрі перемогла на Вімблдоні
    Перша ракетка світу вперше в кар’єрі перемогла на Вімблдоні
    Перша ракетка світу вперше в кар’єрі перемогла на Вімблдоні
    Перша ракетка світу вперше в кар’єрі перемогла на Вімблдоні
    Перша ракетка світу вперше в кар’єрі перемогла на Вімблдоні
    Перша ракетка світу вперше в кар’єрі перемогла на Вімблдоні
    Перша ракетка світу вперше в кар’єрі перемогла на Вімблдоні
    Перша ракетка світу вперше в кар’єрі перемогла на Вімблдоні
    Перша ракетка світу вперше в кар’єрі перемогла на Вімблдоні
    Перша ракетка світу вперше в кар’єрі перемогла на Вімблдоні
    Перша ракетка світу вперше в кар’єрі перемогла на Вімблдоні
    Перша ракетка світу вперше в кар’єрі перемогла на Вімблдоні
    Перша ракетка світу вперше в кар’єрі перемогла на Вімблдоні
    Перша ракетка світу вперше в кар’єрі перемогла на Вімблдоні
    Перша ракетка світу вперше в кар’єрі перемогла на Вімблдоні
    Перша ракетка світу вперше в кар’єрі перемогла на Вімблдоні

    Раніше юніорський і дорослий Вімблдон вдавалося виграти лише трьом тенісисткам. Двічі це сталося в ХХ столітті, коли були першими британка Енн Джонс і швейцарка Мартіна Хінгіс. Юніорський успіх француженки Амелі Моресмо також припав ще на минуле століття.

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    Теги: теніс Вімблдон Ешлі Барті
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    Перша ракетка світу вперше в кар’єрі перемогла на Вімблдоні