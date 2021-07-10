Перша ракетка світу вперше в кар’єрі перемогла на Вімблдоні

Австралійка Ешлі Барті у фіналі здолала опір чешки Кароліни Плішкової

У Лондоні перша ракетка світу Ешлі Барті з Австралії вперше в кар'єрі виграла Вімблдонський турнір. У фінальному матчі вона завдала поразки восьмий сіяній чешці Кароліні Плішковійа з рахунком 6:3, 6:7 (4:7), 6:3. Зустріч тривала 1 годину 55 хвилин.

Ешлі Барті стала першою тенісисткою, яка в XXI столітті виграла і юніорський, і дорослий Вімблдон. Причому зробила це Барті з різницею в 10 років. Перший титул датований 2011 роком, другий – 2021-м.

Раніше юніорський і дорослий Вімблдон вдавалося виграти лише трьом тенісисткам. Двічі це сталося в ХХ столітті, коли були першими британка Енн Джонс і швейцарка Мартіна Хінгіс. Юніорський успіх француженки Амелі Моресмо також припав ще на минуле століття.