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    Новачок «Динамо» з Москви забив у першому матчі за киян

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    Шкурін забив у першому матчі за киян - Новачок «Динамо» з Москви забив у першому матчі за киян
    Шкурін забив у першому матчі за киян
    Фото: ФК Динамо

    Шкурін приніс киянам нічию у матчі проти швейцарського «Сервета»

    Київське «Динамо», яке сьогодні вранці, 10 липня, відправилося на другий тренувальний збір, встигло провести перший контрольний матч. Підопічні Мірчі Луческу зустрічалися з бронзовим презиером місцевого чемпіонату «Серветом» і досягли нічиєї.

    Швейцарці першими відкрили рахунок. В першому таймі відзначився Імері. А за кілька хвилин до фінального свистка відзначився новачок «Динамо» білорус Ілля Шкурін. Він вдало вибрав позицію в штрафному майданчику і головою відправив м’яч у сітку воріт суперників – 1:1.

    Шкурін, нагадаємо, виступав за національну збірну Білорусі, але був виключений з її складу, а також позбавлений пільги щодо відстрочення від військової служби після заяв на адресу чинного самопроголошеного президента країни Олександра Лукашенка.

    «Динамо»: Бойко – Кендзьора, Бражко (Дубінчак, 46), Сирота (Шабанов 75), Сідклей (Тимчик, 46) – Андрієвський (Коробенко, 78), Шепелєв (Гармаш, 46), Буяльський (Шкурін, 75) – Родрігес (де Пена, 46), Антюх (Леднєв, 66) – Супряга (Кулач, 66).

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо»
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    Новачок «Динамо» з Москви забив у першому матчі за киян