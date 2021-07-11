Жахливий кінець. Макгрегор зламав ногу і програв трилогію Пор’є

Конор не зміг продовжити поєдинок, хоча на момент зупинки бою рахунок був рівний

Третій бій між екс-чемпіоном світу в двох категоріях ірландцем Конором Макгрегором і американцем Дастіном Пор’є завершився достроково. Конор зламав ногу і не зміг піднятися. Перемога дісталася Дастіну.

Макгрегор активно використовував удари ногами, Пор’є кілька разів щільно влучив руками. Дастін активно атакував ліктями, Конор намагався відповідати тією ж монетою. В кінці першого раунду ірландцеві вдалося повернутися на ноги, але майже відразу він упав. Пор’є кинувся добивати, але не встиг завершити бій до кінця стартового раунду.

Втім, Конор не зміг продовжити зустріч і навіть піднятися. Виявилося, що він зламав ногу.

На момент зупинки бою рахунок рівний.

2014 року Конор нокаутував Дастіна в першому раунді, а реванш в січні цього року завершився на користь американця технічним нокаутом у другій 5-хвилинці.

Раніше стали відомі гонорари Макгрегора з Пор’є в головному поєдинку літа.