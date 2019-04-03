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    Мессі випередив Роналду за результативністю в європейських топ-чемпіонатах

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    Ліонель Мессі і Кріштіану Роналду - Мессі випередив Роналду за результативністю в європейських топ-чемпіонатах
    Ліонель Мессі і Кріштіану Роналду
    soy502.com

    31-річний аргентинець забив 415 м’ячів у чемпіонаті Іспанії

    Аргентинський форвард «Барселони» Ліонель Мессі випередив за результативністю в європейських національних чемпіонатах португальського нападника «Ювентуса» Кріштіану Роналду.

    31-річний Мессі востаннє забив у поєдинку 30 туру чемпіонату Іспанії проти «Вільярреала» (4:4). Цей м’яч став 415-м. 34-річний Роналду забивав 311 разів за «Реал» в Іспанії, 84 – за «Манчестер Юнайтед» в Англії та 19 разів за «Ювентус» в Італії.

    Водночас зазначений гол Мессі зі штрафного проти «Вілярреала» став для нього 81-м зі стандарту в чемпіонаті Іспанії (29 зі штрафних, 52 – з пенальті). За цим показником аргентинець також випередив португальця, у якого в чемпіонаті Іспанії 19 забитих м’ячів зі штрафних та 61 з пенальті.

    Нагадаємо, минулого літа Кріштіану Роналду перейшов з «Реала» в «Ювентус» за 117 млн євро.

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