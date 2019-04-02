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    «Селтік» привітав Шведа з нагородою найкращому гравцю місяця в УПЛ

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    «Селтік» привітав Шведа з нагородою найкращому гравцю місяця в УПЛ

    Шотландський клуб стежить за виступами українця

    «Селтік» привітав гравця «Карпат» Мар'яна Шведа з нагородою найкращому гравцю місяця в УПЛ. У голосуванні українець набрав 41% від загальної кількості голосів, випередивши Віктора Циганкова (35%) і Тайсона (11%).

    Нагадаємо, Швед до квітня виступає за «Карпати» на правах оренди з «Селтіка», куди український клуб продав його в кінці січня.

    У нинішньому сезоні Швед провів за львів'ян 21 матч у всіх турнірах, забивши 11 голів і віддавши 3 результативні передачі.

    «Селтік» після 31 зіграного туру очолює турнірну таблицю чемпіонату Шотландії, відрив від «Рейнджерс» становить 13 очок.

     Читайте також: Мар'ян Швед визнаний найкращим гравцем місяця в УПЛ
    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Карпати Мар'ян Швед
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