«Селтік» привітав Шведа з нагородою найкращому гравцю місяця в УПЛ



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Шотландський клуб стежить за виступами українця

«Селтік» привітав гравця «Карпат» Мар'яна Шведа з нагородою найкращому гравцю місяця в УПЛ. У голосуванні українець набрав 41% від загальної кількості голосів, випередивши Віктора Циганкова (35%) і Тайсона (11%).

Нагадаємо, Швед до квітня виступає за «Карпати» на правах оренди з «Селтіка», куди український клуб продав його в кінці січня.

У нинішньому сезоні Швед провів за львів'ян 21 матч у всіх турнірах, забивши 11 голів і віддавши 3 результативні передачі.

«Селтік» після 31 зіграного туру очолює турнірну таблицю чемпіонату Шотландії, відрив від «Рейнджерс» становить 13 очок.