«Металіст» зазнав першої поразки після відродження клубу

«Металіст» хоч і поступився «Агробізнесу», але впевнено лідирує в першій лізі

Харків’яни поступилися одному з аутсайдерів – «Агробізнесу»

Лідер першої ліги «Металіст» зазнав першої поразки після того, як команді повернули колишню назву. В матчі 14 туру харків’яни грали на виїзді з «Агробізнесом» з Волочиська і поступилися – 1:2.

Усі голи були забиті в першому таймі.

Переслідувачі «Металіста» переважно свої матчі виграли. «Кривбас» здолав «Краматорськ» – 3:0, «Оболонь» переграла «Кремінь» – 2:0, «Прикарпаття» завдало поразки «Поділлю» – 2:0, а тернопільска «Нива» з таким же рахунком взяла гору над «ВПК-Агро». Не зміг досягти успіху лише «Альянс», який несподівано на власному полі поступився аутсайдеру «Ужгороду» – 2:3.

Турнірна таблиця