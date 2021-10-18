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    «Металіст» зазнав першої поразки після відродження клубу

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    &laquo;Металіст&raquo; хоч і поступився &laquo;Агробізнесу&raquo;, але впевнено лідирує в першій лізі - «Металіст» зазнав першої поразки після відродження клубу

    «Металіст» хоч і поступився «Агробізнесу», але впевнено лідирує в першій лізі

    Фото: ФК Металіст

    Харків’яни поступилися одному з аутсайдерів – «Агробізнесу»

    Лідер першої ліги «Металіст» зазнав першої поразки після того, як команді повернули колишню назву. В матчі 14 туру харків’яни грали на виїзді з «Агробізнесом» з Волочиська і поступилися – 1:2.

    Усі голи були забиті в першому таймі.

    Переслідувачі «Металіста» переважно свої матчі виграли. «Кривбас» здолав «Краматорськ» – 3:0, «Оболонь» переграла «Кремінь» – 2:0, «Прикарпаття» завдало поразки «Поділлю» – 2:0, а тернопільска «Нива» з таким же рахунком взяла гору над «ВПК-Агро». Не зміг досягти успіху лише «Альянс», який несподівано на власному полі поступився аутсайдеру «Ужгороду» – 2:3.

    Турнірна таблиця

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ
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    «Металіст» зазнав першої поразки після відродження клубу