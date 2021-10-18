Луческу взяв Супрягу і Шкуріна на матч з «Барселоною»

В середу, 20 жовтня, «Динамо» проведе матч третього туру ліги чемпіонів

Київське «Динамо» вирушило на матч з «Барселоною», який відбудеться 20 жовтня на «Камп Ноу». Мірча Луческу взяв у літак 23 футболісти. Серед футболістів є гравці, які нечасто виходять на поле в офіційних матчах. Має шанс зіграти в Іспанії Ерік Рамірес, який в таборі збірної Венесуели захворів на коронавірус і довго не був у Києві. Полетіли також інші нападники Ілля Шкурін і Владислав Супряга. Останній, нагадаємо, в матчі зі «Львовом» був замінений ще в першому таймі через невикористаний гольовий момент.

У Барселоні Мірча Луческу розраховуватиме на наступних виконавців:

Воротарі: Бойко, Бущан;

Захисники: Сирота, Шабанов, Кендзьора, Тимчик, Миколенко, Забарний;

Півзахисники: Буяльський, Гармаш, Вербич, Антюх, де Пена, Шепелєв, Андрієвський, Леднєв, Сидорчук, Шапаренко, Циганков, Караваєв, Вітіньйо;

Нападники: Шкурін, Супряга, Рамірес.

Разом із основною командою, як повідомляє сайт столичного клубу, до Барселони вирушили гравці «Динамо» U19, яке також в середу проведе свій матч Юнацької Ліги УЄФА.

Раніше Луческу розповів, чого не вистачає нападнику Супрязі.

В нашій групі Ліги чемпіонів лідирує «Баварія» – 6 очок. У «Бенфіки» – 4, «Динамо» – 1, «Барселони» – 0.