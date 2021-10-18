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    «Барселона» втратила трьох футболістів перед грою з «Динамо»

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    Усман Дембеле не зіграє з&nbsp;&laquo;Динамо&raquo; - «Барселона» втратила трьох футболістів перед грою з «Динамо»
    Усман Дембеле не зіграє з «Динамо»
    Фото з відкритих джерел

    У середу, 20 жовтня, на поле «Камп Ноу» не вийдуть Араухо, Педрі та Дембеле

    Іспанська «Барселона» на певний час втратила одразу групу футболістів. Про це повідомляє Marca.

    За інформацією джерела, захисник Рональд Араухо, півзахисник Педрі та нападник Усман Дембеле не зможуть зіграти за «Барселону» в матчі Ліги чемпіонів з київським «Динамо» і в грі 10-го туру іспанської Прімери з мадридським «Реалом».

    Усі три гравці відчувають проблеми зі здоров'ям, тому медичний штаб каталонців рекомендує не залучати їх до тренувань та ігор.

    Уся трійця не грала в останньому матчі «Барселони» в Прімері, в якому каталонці завдали поразки «Валенсії».

    Тоді дебютував за команду новачок Серхіо Агуеро.

    Матч 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів «Барселона» – «Динамо» відбудеться в середу, 20 жовтня. Початок зустрічі – о 19:45 за київським часом.

    Зустріч 10-го туру іспанської Прімери «Барселона» – «Реал» пройде 24 жовтня. Початок матчу – о 17:15.

    Тим часом Луческу взяв Супрягу та Шкуріна на матч з «Барселоною».

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга чемпіонів
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    «Барселона» втратила трьох футболістів перед грою з «Динамо»