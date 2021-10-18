Власник футбольного клубу заявив, що не вакцинується навіть під дулом пістолета

Президент румунського «Стяуа» не рекомендує футболістам клубу робити щеплення

Власник футбольного клубу «Стяуа» з Румунії Джіджі Бекалі закликає гравців своєї команди відмовитися від вакцинації. За його переконаннями, щеплення від коронавірусу модифікує людину і в майбутньому чоловіки не зможуть мати дітей.

«Якщо футболісти вакцинуються, я буду злитися. Я не хочу вакцинуватися. Чому я маю вколоти собі речовину, яка генетично модифікує мене? Я вірю вченим, які говорять, що вакцина – це недобре. Я не зроблю щеплення, навіть якщо до моєї голови піднесуть пістолет і змушуватимуть вакцинуватися», – наводить слова Бекалі румунський портал gsp.ro.

Також власник клубу сказав гравцям, що ті можуть спокійно робити щеплення, якщо не хочуть мати дітей в майбутньому. А сам, за його висловлюваннями, тримає дистанцію, коли бачить вакциновану людину: «Я сідаю на відстані двох метрів від нього. Через рік або два ви побачите, що станеться».

Джіджі Бекалі не вперше дивує своїми дикими заявами. Раніше він виступав проти розвитку жіночого футболу.

Бекалі є одним з найзаможніших людей Румунії. Його статки складають більше $500 млн.