  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Власник футбольного клубу заявив, що не вакцинується навіть під дулом пістолета

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Джіджі Бекалі виступає проти вакцинації - Власник футбольного клубу заявив, що не вакцинується навіть під дулом пістолета
    Джіджі Бекалі виступає проти вакцинації
    Фото з відкритих джерел

    Президент румунського «Стяуа» не рекомендує футболістам клубу робити щеплення

    Власник футбольного клубу «Стяуа» з Румунії Джіджі Бекалі закликає гравців своєї команди відмовитися від вакцинації. За його переконаннями, щеплення від коронавірусу модифікує людину і в майбутньому чоловіки не зможуть мати дітей.

    «Якщо футболісти вакцинуються, я буду злитися. Я не хочу вакцинуватися. Чому я маю вколоти собі речовину, яка генетично модифікує мене? Я вірю вченим, які говорять, що вакцина – це недобре. Я не зроблю щеплення, навіть якщо до моєї голови піднесуть пістолет і змушуватимуть вакцинуватися», – наводить слова Бекалі румунський портал gsp.ro.

    Також власник клубу сказав гравцям, що ті можуть спокійно робити щеплення, якщо не хочуть мати дітей в майбутньому. А сам, за його висловлюваннями, тримає дистанцію, коли бачить вакциновану людину: «Я сідаю на відстані двох метрів від нього. Через рік або два ви побачите, що станеться».

    Джіджі Бекалі не вперше дивує своїми дикими заявами. Раніше він виступав проти розвитку жіночого футболу.

    Бекалі є одним з найзаможніших людей Румунії. Його статки складають більше $500 млн.

    Читайте також:

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Власник футбольного клубу заявив, що не вакцинується навіть під дулом пістолета