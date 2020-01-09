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    «Ми пишалися його бронзою». Біатлоніст Підручний розповів, з кого брав приклад

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    Дмитро Підручний цінує історичних постатей - «Ми пишалися його бронзою». Біатлоніст Підручний розповів, з кого брав приклад
    Дмитро Підручний цінує історичних постатей
    Instagram Дмитра Підручного

    Перший український чемпіон світу з біатлону захоплювався першим призером світових чемпіонатів

    Капітан збірної України Дмитро Підручний пояснив, чому Андрій Дериземля був прикладом для нього на шляху до дорослого біатлонy.

    «Коли я тільки прийшов в національну команду, то мені пощастило ще кілька років тренуватися разом з Андрієм Дериземлею, який тоді був прикладом у всьому: любові до біатлону, самовіддачі на тренуваннях, неймовірнiй працьовитості.

    Як і багато початківців-спортсменiв, я на нього рівнявся. Він багато чому мене навчив, передав свій досвід, і я просто намагався досягти тих результатів, які показував він. Ми неймовірно пишалися його бронзовою медаллю чемпіонату світу, яку Андрій здобув у 2007 році в Антерсельві, адже вона стала першою нагородою чемпіонатів світу для нашої чоловічої команди.

    Він зміг нав'язати боротьбу лідерам світового біатлону, показавши, що завдяки наполегливій роботі одного разу і ми зможемо піднятися на п'єдестал», - сказав Підручний в інтерв'ю журналу Biathlon World.

     Читайте також: Біатлоніст Підручний зіпсував собі гонку переслідування трьома промахами
    біатлон чемпіонат світу Дмитро Підручний Андрій Дериземля
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