«Ми пишалися його бронзою». Біатлоніст Підручний розповів, з кого брав приклад



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дмитро Підручний цінує історичних постатей Instagram Дмитра Підручного

Перший український чемпіон світу з біатлону захоплювався першим призером світових чемпіонатів

Капітан збірної України Дмитро Підручний пояснив, чому Андрій Дериземля був прикладом для нього на шляху до дорослого біатлонy.

«Коли я тільки прийшов в національну команду, то мені пощастило ще кілька років тренуватися разом з Андрієм Дериземлею, який тоді був прикладом у всьому: любові до біатлону, самовіддачі на тренуваннях, неймовірнiй працьовитості.

Як і багато початківців-спортсменiв, я на нього рівнявся. Він багато чому мене навчив, передав свій досвід, і я просто намагався досягти тих результатів, які показував він. Ми неймовірно пишалися його бронзовою медаллю чемпіонату світу, яку Андрій здобув у 2007 році в Антерсельві, адже вона стала першою нагородою чемпіонатів світу для нашої чоловічої команди.

Він зміг нав'язати боротьбу лідерам світового біатлону, показавши, що завдяки наполегливій роботі одного разу і ми зможемо піднятися на п'єдестал», - сказав Підручний в інтерв'ю журналу Biathlon World.

Читайте також: Біатлоніст Підручний зіпсував собі гонку переслідування трьома промахами