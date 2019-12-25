Підтверджено учасників Різдвяної гонки від України



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Традиційне новорічне змагання відбудеться 28 грудня в Гельзенкірхені

У німецькому Гельзенкірхені 28 грудня відбудеться традиційна Різдвяна гонка з біатлону.

Змагання стартують урочистою церемонією о 18:25. Потім о 19:15 почнеться масстарт, а о 20:05 – переслідування. Церемонія закриття запланована на 21:00.

Від України в Рідвяній гонці, як і планувалося раніше, братимуть участь Дмитро Підручний та Анастасія Меркушина.

Також на змаганнях виступатимуть дві команди Німеччини, команди Італії, Норвегії, Австрії, Чехії, Франції, Швейцарії та РФ.

На жаль, українське телебачення не планує трансляцію Різдвяної гонки.