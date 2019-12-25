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    Новини

    Підтверджено учасників Різдвяної гонки від України

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    Різдвяна гонка - Підтверджено учасників Різдвяної гонки від України
    Різдвяна гонка
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    Традиційне новорічне змагання відбудеться 28 грудня в Гельзенкірхені

    У німецькому Гельзенкірхені 28 грудня відбудеться традиційна Різдвяна гонка з біатлону.

    Змагання стартують урочистою церемонією о 18:25.  Потім о 19:15 почнеться масстарт, а о 20:05 – переслідування. Церемонія закриття запланована на 21:00.

    Від України в Рідвяній гонці, як і планувалося раніше, братимуть участь Дмитро Підручний та Анастасія Меркушина.

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    Також на змаганнях виступатимуть дві команди Німеччини, команди Італії, Норвегії, Австрії, Чехії, Франції, Швейцарії та РФ.

    На жаль, українське телебачення не планує трансляцію Різдвяної гонки.

    біатлон Різдвяна гонка
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