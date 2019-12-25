Підтверджено учасників Різдвяної гонки від України
Різдвяна гонка
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Традиційне новорічне змагання відбудеться 28 грудня в Гельзенкірхені
У німецькому Гельзенкірхені 28 грудня відбудеться традиційна Різдвяна гонка з біатлону.
Змагання стартують урочистою церемонією о 18:25. Потім о 19:15 почнеться масстарт, а о 20:05 – переслідування. Церемонія закриття запланована на 21:00.
Від України в Рідвяній гонці, як і планувалося раніше, братимуть участь Дмитро Підручний та Анастасія Меркушина.
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Також на змаганнях виступатимуть дві команди Німеччини, команди Італії, Норвегії, Австрії, Чехії, Франції, Швейцарії та РФ.
На жаль, українське телебачення не планує трансляцію Різдвяної гонки.