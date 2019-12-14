  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Біатлоніст Підручний зіпсував собі гонку переслідування трьома промахами

    • Розсилка
    Норвежець Йоганнес Бьо на старті сезону виглядає непереможним - Біатлоніст Підручний зіпсував собі гонку переслідування трьома промахами
    Норвежець Йоганнес Бьо на старті сезону виглядає непереможним
    La Figaro

    Чемпіон світу став 16-м у пасьюті на другому етапі Кубка світу

    У Гохфільцені (Австрія) відбулася гонка переслідування серед чоловіків у рамках другого етапу Кубка світу з біатлону.

    Її переможцем став норвежець Йоганнес Бьо, котрий за добу до того виграв спринт. Скандинав не допустив жодного промаху і на фініші на 33,5 секунди випередив росіянина Алєксандра Лоґінова, котрий теж стріляв ідеально. Третю позицію посів, підійнявшись із 18-го місця, француз Емільєн Жаклен. Продемонструвавши ідеальну стрільбу, Емільєн відстав від чемпіона на 40,5 секунди.

    Чинний чемпіон світу в пасьюті Дмитро Підручний чисто відстрілявся лише на першому вогневому рубежі, а на трьох наступних припустився по промаху. Як наслідок, Дмитро опустився з дев’ятого місця за підсумками спринту на 16-те, з відставанням від чемпіона майже у дві хвилини.

    Антон Дудченко, який фінішував на високому 28-му місці в спринті, на цей раз припустився єдиного промаху на заключному вогневому рубежі і посів 32-гу позицію. Артем Прима з чотирма неточними пострілами піднявся з 60-го місця на 52-ге.

    Завтра, 15 грудня, другий етап Кубка світу завершиться жіночою гонкою переслідування і чоловічою естафетою.

     Читайте також: Золотий склад України зразка Сочі-2014 зупинився в кроці від нагороди Кубка світу з біатлону
    біатлон Кубок світу Артем Прима Дмитро Підручний Алєксандр Лоґінов Антон Дудченко Йоганнес Бьо Емільєн Жаклен
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ