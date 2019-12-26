14-річна Меркушина сенсаційно виграла дорослий чемпіонат України з біатлону



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Юна зірочка - представниця відомої династії українських біатлоністів

Дівчина стала наймолодшою чемпіонкою України в історії вітчизняного біатлону

Тисовиця цими днями приймає чемпіонат України з біатлону. Сенсаційно завершилися змагання у жіночому спринті, де перемогу здобула 14 річна Олександра Меркушина! Молодша представниця династії українських біатлоністок припустилася лише однієї хиби на стрільбі, і майже на хвилину обігнала найближчу переслідувачку Любов Кіпяченкову, у якій на одне штрафне коло більше і на півтори хвилини - Валерію Дмитренко, яка стріляла з аналогічним з переможницею штрафом. Таким чином 14-річна Олександра стала наймолодшою переможницею дорослих чемпіонатів України в історії, а також виконала норматив Майстра спорту України.

Чемпіонат України. Спринт. жінки

1. Олександра Меркушина (1 + 0) 20:38,1

2. Любов Кіпяченкова (0 + 2) +58,8

3. Валерія Дмитренко (0 + 1) +1: 38,6

4. Юлія Городна (2 + 1) +2: 13,9

5. Катерина Свинаренко (0 + 0) +2: 16,2

6. Олена Городна (1 + 2) +2: 21,9

В змаганнях чоловіків першим переможцем чемпіонату став Владислав Романчіч, який лідирував у спринті. Відставши від лідера на 11 і 27 секунд, друге і третє місця .розподілили Сергій Телень і Євген Івченко відповідно.

Чемпіонат України. Спринт. чоловіки

1. Владислав Романчіч (0 + 0) 24: 58,7

2. Сергій Телень (2 + 1) +11,3

3. Євген Івченко (0 + 1) +26,9

4. Владислав Кошовець (1 + 0) +36,7

5. Микола Ничипоренко (1 + 0) +47,5

6. Антон Мігда (1 + 1) +56,5