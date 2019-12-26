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    14-річна Меркушина сенсаційно виграла дорослий чемпіонат України з біатлону

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    Юна зірочка - представниця відомої династії українських біатлоністів - 14-річна Меркушина сенсаційно виграла дорослий чемпіонат України з біатлону
    Юна зірочка - представниця відомої династії українських біатлоністів

    Дівчина стала наймолодшою чемпіонкою України в історії вітчизняного біатлону

    Тисовиця цими днями приймає чемпіонат України з біатлону. Сенсаційно завершилися змагання у жіночому спринті, де перемогу здобула 14 річна Олександра Меркушина! Молодша представниця династії українських біатлоністок припустилася лише однієї хиби на стрільбі, і майже на хвилину обігнала найближчу переслідувачку Любов Кіпяченкову, у якій на одне штрафне коло більше і на півтори хвилини - Валерію Дмитренко, яка стріляла з аналогічним з переможницею штрафом. Таким чином 14-річна Олександра стала наймолодшою переможницею дорослих чемпіонатів України в історії, а також виконала норматив Майстра спорту України.

    Чемпіонат України. Спринт. жінки

    1. Олександра Меркушина (1 + 0) 20:38,1

    2. Любов Кіпяченкова (0 + 2) +58,8

    3. Валерія Дмитренко (0 + 1) +1: 38,6

    4. Юлія Городна (2 + 1) +2: 13,9

    5. Катерина Свинаренко (0 + 0) +2: 16,2

    6. Олена Городна (1 + 2) +2: 21,9

    В змаганнях чоловіків першим переможцем чемпіонату став Владислав Романчіч, який лідирував у спринті. Відставши від лідера  на 11 і 27 секунд, друге і третє місця .розподілили  Сергій Телень і Євген Івченко відповідно.

    Чемпіонат України. Спринт. чоловіки

    1. Владислав Романчіч (0 + 0) 24: 58,7

    2. Сергій Телень (2 + 1) +11,3

    3. Євген Івченко (0 + 1) +26,9

    4. Владислав Кошовець (1 + 0) +36,7

    5. Микола Ничипоренко (1 + 0) +47,5

    6. Антон Мігда (1 + 1) +56,5

     Читайте також: Біатлоністка Меркушина повернеться в основний склад збірної на початку 2020 року
    біатлон чемпіонат України спринт Анастасія Меркушина Валерія Дмитренко
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