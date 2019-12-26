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    Біатлоністка Меркушина повернеться в основний склад збірної на початку 2020 року

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    Анастасія Меркушина повернула стійкість через етапи Кубка IBU - Біатлоністка Меркушина повернеться в основний склад збірної на початку 2020 року
    Анастасія Меркушина повернула стійкість через етапи Кубка IBU
    IBU

    Анастасія повернула психологічну впевненість

    Президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак розповів, що 25-річна біатлоністка Анастасія Меркушина повертається на Кубок світу.

    «У нас у гонці стартує п'ять дівчат, а претенденток на місце на другому етапі було сім. Комусь довелося відправитися в Ріднау. Насті, по-перше, треба було знайти психологічну та емоційну впевненість, а на Кубку IBU якраз була програма, яка їй ідеально підходила. І в м'якішій обстановці Кубка IBU вона цю впевненість відчула.

    Єдине – ми думали про те, щоб відправити її на один етап, але вона попросила – на два, щоб не сіпатися туди-сюди і провести повноцінну тренувальну гірську роботу. Ми пішли назустріч – і Настя залишилася ще й на Обертілляйх. А зараз разом з командою поїде в Обергоф, і, думаю, буде бігти перший етап класичної естафети», - сказав Бринзак в інтерв’ю Biathlon.com.ua.

    Четвертий етап Кубка світу в німецькому Обергофі відбудеться з 9 по 12 січня 2020 року.

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    біатлон Кубок світу Анастасія Меркушина Володимир Бринзак
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