Михайличенко перевів у молодіжний склад основного оборонця «Динамо»



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Тамашеві Кадару є через що взятися за голову ФК «Динамо»

Тамашеві Кадару вже знайдена заміна

Київське «Динамо» продовжує роботу на другому навчально-тренувальному зборі в Туреччині.

У понеділок ввечері команда провела чергове тренування, правда, в трохи усіченому складі.

Як повідомляє офіційний сайт киян, не брав участі у вечірньому тренуванні оборонець Тамаш Кадар. Рішенням тренерського штабу він переведений у молодіжну команду (яка також тренується в Туреччині), а його місце в першій команді зайняв Олександр Романчук.

Про причини такого рішення тренерського штабу не повідомляється.