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    Новини

    Михайличенко перевів у молодіжний склад основного оборонця «Динамо»

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    Тамашеві Кадару є через що взятися за голову - Михайличенко перевів у молодіжний склад основного оборонця «Динамо»
    Тамашеві Кадару є через що взятися за голову
    ФК «Динамо»

    Тамашеві Кадару вже знайдена заміна

    Київське «Динамо» продовжує роботу на другому навчально-тренувальному зборі в Туреччині.

    У понеділок ввечері команда провела чергове тренування, правда, в трохи усіченому складі.

    Як повідомляє офіційний сайт киян, не брав участі у вечірньому тренуванні оборонець Тамаш Кадар. Рішенням тренерського штабу він переведений у молодіжну команду (яка також тренується в Туреччині), а його місце в першій команді зайняв Олександр Романчук.

    Про причини такого рішення тренерського штабу не повідомляється.

     Читайте також: Українець Зінченко отримав вилучення в принциповому матчі англійської Прем’єр-ліги (відео)
    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Тамаш Кадар Олексій Михайличенко Олександр Романчук
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