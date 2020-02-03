Михайличенко перевів у молодіжний склад основного оборонця «Динамо»
Тамашеві Кадару є через що взятися за голову
ФК «Динамо»
Тамашеві Кадару вже знайдена заміна
Київське «Динамо» продовжує роботу на другому навчально-тренувальному зборі в Туреччині.
У понеділок ввечері команда провела чергове тренування, правда, в трохи усіченому складі.
Як повідомляє офіційний сайт киян, не брав участі у вечірньому тренуванні оборонець Тамаш Кадар. Рішенням тренерського штабу він переведений у молодіжну команду (яка також тренується в Туреччині), а його місце в першій команді зайняв Олександр Романчук.
Про причини такого рішення тренерського штабу не повідомляється.
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