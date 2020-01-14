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    Бесєдін та Родрігеш не поїдуть на збори з «Динамо»

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    &laquo;Динамо&raquo;&nbsp; - Бесєдін та Родрігеш не поїдуть на збори з «Динамо»
    «Динамо» 
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    На перші тренувальні збори кияни вирушать 15 січня

    Київське «Динамо» оприлюднило список гравців, які поїдуть у складі команди на перші тренувальні збори до Туреччини. Загалом 15 січня на збори вирушать 29 футболістів.

    Не поїде до Туреччини нападник Артем Бесєдін, який очікує на рішення УЄФА в справі з позитивною пробою на допінг.

    Також не їде з командою нападник збірної Люксембургу Жерсон Родрігеш. Він наразі підшуковує іншу команду.

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    Перші тренувальні збори «Динамо» триватимуть до 28 січня. Команда Олексія Михайличенка має зіграти за цей час шість контрольних поєдинків.

    Склад «Динамо» на тренувальні збори в Туреччині
    Воротарі: Бойко, Бущан, Кучерук, Нещерет

    Захисники: Пиварич, Кендзьора, Кадар, Бурда, Миколенко, Сирота, Попов, Вівчаренко, Забарний, Шабанов

    Півзахисники: Сидорчук, Буяльський, Циганков, Вербич, Дуелунд, де Пена, Кадірі, Шепелєв, Шапаренко, Андрієвский, Цитаішвілі, Караваєв

    Нападники: Соль, Каргбо, Русин.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Прем’єр-ліга
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