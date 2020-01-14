Бесєдін та Родрігеш не поїдуть на збори з «Динамо»



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На перші тренувальні збори кияни вирушать 15 січня

Київське «Динамо» оприлюднило список гравців, які поїдуть у складі команди на перші тренувальні збори до Туреччини. Загалом 15 січня на збори вирушать 29 футболістів.

Не поїде до Туреччини нападник Артем Бесєдін, який очікує на рішення УЄФА в справі з позитивною пробою на допінг.

Також не їде з командою нападник збірної Люксембургу Жерсон Родрігеш. Він наразі підшуковує іншу команду.

Перші тренувальні збори «Динамо» триватимуть до 28 січня. Команда Олексія Михайличенка має зіграти за цей час шість контрольних поєдинків.

Склад «Динамо» на тренувальні збори в Туреччині

Воротарі: Бойко, Бущан, Кучерук, Нещерет

Захисники: Пиварич, Кендзьора, Кадар, Бурда, Миколенко, Сирота, Попов, Вівчаренко, Забарний, Шабанов

Півзахисники: Сидорчук, Буяльський, Циганков, Вербич, Дуелунд, де Пена, Кадірі, Шепелєв, Шапаренко, Андрієвский, Цитаішвілі, Караваєв

Нападники: Соль, Каргбо, Русин.