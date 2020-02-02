Українець Зінченко отримав вилучення в принциповому матчі англійської Прем’єр-ліги (відео)



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Олександр Зінченко став одним із винуватців поразки Reuters

«Манчестер Сіті» програв «Тоттнему» 0:2

Лондонський «Тоттнем Готспур» переміг «Манчестер Сіті» у центральному матчі 25-го туру англійської Прем’єр-ліги.

М’ячі у ворота Едерсона на 63-й і 71-й хвилинах забили Стівен Берґвейн і Сон Гин-Мін. Сталося це невдовзі після того, як на 60-й хвилині вилучення за другу жовту картку отримав український лівий оборонець «міщан» Олександр Зінченко. Другий «гірчичник» Олександр заробив за те, що з допомогою рук зірвав у середині поля прорив Гаррі Вінкса. Це перша в кар'єрі Зінченка червона картка.

Додамо, що в першому таймі пів оборонець «Сіті» Ількай Ґюндоґан бив пенальті, але переграти з позначки Уґо Льоріса не зумів.

Після 25-ти турів «Ман Сіті» має 51-не очко залишається на другому місці з безнадійним відставанням від «Ліверпуля» у 22 пункти. «Тоттнем» має 37 очок і йде п’ятим.